Хантсман: США не снимают с себя ответственности за урегулирование в Сирии

Москва, 4 декабря. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что США не снимают с себя ответственности за процесс урегулирования в Сирии.

По словам Хантсмана, Россия уже сделала пару шагов в рамках сочинского процесса, что заменяет сирийский процесс межсирийских переговоров.

«Но мы все стремимся к одному результату: конституционным выборам под руководством ООН с участием в голосовании всех сообществ и всего сирийского народа», — заявил он в интервью радио «Коммерасант FM».

Хантсман также подчеркнул, что «США не отошли от ответственности в области безопасности и по переговорам».

Ранее сообщалось, что посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом. Как отметил Хантсман, встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге важна сама по себе — несмотря на сложности в организации встречи и то, что она оказалась короче, чем рассчитывалось, она все-таки состоялась и у мировых лидеров «хорошо выстраиваются рабочие отношения»