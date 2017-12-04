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Российские надувные танки привели в восторг журналистов США
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Хантсман: США не снимают с себя ответственности за урегулирование в Сирии
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    Хантсман: США не снимают с себя ответственности за урегулирование в Сирии

    19:17  4 Декабря 2017  /обновлено: 19:19  04 Декабря 2017
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    Хантсман: США не снимают с себя ответственности за урегулирование в Сирии

    Москва, 4 декабря. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что США не снимают с себя ответственности за процесс урегулирования в Сирии.

    По словам Хантсмана, Россия уже сделала пару шагов в рамках сочинского процесса, что заменяет сирийский процесс межсирийских переговоров.

    «Но мы все стремимся к одному результату: конституционным выборам под руководством ООН с участием в голосовании всех сообществ и всего сирийского народа», — заявил он в интервью радио «Коммерасант FM».

    Хантсман также подчеркнул, что «США не отошли от ответственности в области безопасности и по переговорам».

    Ранее сообщалось, что посол США подчеркнул важность заявления Путина и Трампа о борьбе с терроризмом.  Как отметил Хантсман, встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге важна сама по себе — несмотря на сложности в организации встречи и то, что она оказалась короче, чем рассчитывалось, она все-таки состоялась и у мировых лидеров «хорошо выстраиваются рабочие отношения»

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #сирия #хантсман
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