В Госдуме заподозрили экс-депутата Рады в финансировании диверсий в Крыму

Москва, 4 декабря. Член Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек планирует направить в правоохранительные органы депутатское обращение с просьбой инициировать проверку в отношении крымских активов экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко.

Как подчеркнул российский парламентарий, активы Сенченко якобы используются спецслужбами Украины для дестабилизации обстановки и финансирования диверсионной деятельности на территории Крымского полуострова.

«Заработанные на российском полуострове деньги идут на подготовку диверсионных групп, забрасываемых в Крым», — цитирует слова Бальбека РИА Новости.

Ранее издание «Говорит Москва» сообщило о том, что экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко якобы наладил канал для переправки денег из Крыма на Украину. Основными активами украинского политика на полуострове являются причалы яхт-клубов в Балаклаве.