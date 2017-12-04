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Общество
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Политика
В Госдуме заподозрили экс-депутата Рады в финансировании диверсий в Крыму
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    В Госдуме заподозрили экс-депутата Рады в финансировании диверсий в Крыму

    19:16  4 Декабря 2017
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    В Госдуме заподозрили экс-депутата Рады в финансировании диверсий в Крыму

    Москва, 4 декабря. Член Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек планирует направить в правоохранительные органы депутатское обращение с просьбой инициировать проверку в отношении крымских активов экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко.

    Как подчеркнул российский парламентарий, активы Сенченко якобы используются спецслужбами Украины для дестабилизации обстановки и финансирования диверсионной деятельности на территории Крымского полуострова.

    «Заработанные на российском полуострове деньги идут на подготовку диверсионных групп, забрасываемых в Крым», — цитирует слова Бальбека РИА Новости.

    Ранее издание «Говорит Москва» сообщило о том, что экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко якобы наладил канал для переправки денег из Крыма на Украину. Основными активами украинского политика на полуострове являются причалы яхт-клубов в Балаклаве.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #крым #рф #бальбек #сенченко
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