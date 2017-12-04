Импичмент Трампа как катализатор ядерной войны: на ТВ обсудили учения США и Южной Кореи

Первая часть вечернего выпуска программы «Время покажет» на Первом канале была посвящена самым крупным совместным военным учениям США и Южной Кореи, которые когда-либо проводились на Корейском полуострове. По мнению политолога Ивана Коновалова, провоцирование КНДР на ответные действия, которые могут закончиться ядерным конфликтом, выгодно прежде всего президенту США Дональду Трампу, пытающемуся таким способом спастись от импичмента.

Ранее появилась информация, что с понедельника по пятницу американские и южнокорейские ВВС, корабли и сухопутные силы проводят самые масштабные в истории Корейского полуострова совместные учения под кодовым названием Vigilant Ace («Бдительный ас»). По данным СМИ, в учениях принимают участие 230 самолетов, на земле задачи выполняют 12 тысяч военнослужащих США и войска Южной Кореи. Пхеньян назвал учения «тотальной провокацией» и предупредил, что они могут привести к ядерной войне.

Ситуация накалилась до предела, отметил ведущий программы Артем Шейнин.

События на Корейском полуострове прокомментировал глава Центра политической конъюнктуры Иван Коновалов.

Политолог отметил, что авторы провокации — США и Южная Корея, поскольку КНДР с сентября взяла таймаут относительно запусков ракет.

«Но [президент США Дональд] Трамп не снизил риторику, он как писал гадости про [главу КНДР] Ким Чен Ына, так и продолжает», — отметил политолог.

По словам Коновалова, именно на подготовку «Бдительного аса» Северная Корея ответила очередными ракетными испытаниями, которые имели место в ноябре.

Политолог напомнил, что российские парламентарии посетили Пхеньян и сделали все для того, чтобы смягчить ситуацию и попытаться усадить США и КНДР за стол переговоров.

«Но господину Трампу этого не надо, — отметил Коновалов. — И у меня есть своя версия, почему это происходит. Господину Трампу, над которым висит импичмент, который ему могут объявить в любой момент, надо любой ценой оставаться главнокомандующим, потому что в этом случае его никогда не тронут. Значит, ему надо нагнетать ситуацию дальше. И именно господину Трампу выгодно, то, что сейчас происходит на Корейском полуострове».

Телезрители в целом согласились с позицией политологов и политиков, которые обвинили США в нагнетании обстановки вокруг КНДР и в подталкивании мира к ядерной войне.

«Конечно, США сеют хаос, но все им вернется бумерангом», — написал в Twitter постоянный телезритель программы с ником Телемастер Игорь.

«Неужели Южная Корея не понимает, что Америка использует ее, как подопытную крысу?» — спрашивает Илья Валиев.

«Америка будет воевать до последнего корейца и японца», — утверждает Иван Куликов.

«В США снова можно будет заработать на продаже бункеров», — пишет пользователь с ником VLD.

«В Южной Корее скоро Олимпиада…» — напоминает Дмитрий.