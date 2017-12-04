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Сирия: состоялось первое собрание комитета по управлению восточными территориями Евфрата
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    Сирия: состоялось первое собрание комитета по управлению восточными территориями Евфрата

    19:48  4 Декабря 2017
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    Сирия: состоялось первое собрание комитета по управлению восточными территориями Евфрата

    Москва, 4 декабря. Первое собрание делегатов по управлению комитета по управлению территориями восточного берега Евфрата состоялось в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор накануне. На нем присутствовал представитель группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ.

    «3 декабря в населенном пункте Эль-Сальхиях (провинция Дэйр-эз-Зор) состоялось первое собрание делегатов комитета по управлению восточным территориями Евфрата», — заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В заседании участвовал генерал-майор Евгений Поплавский.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #минобороны #сирия #евфрат
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