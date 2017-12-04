Более 100 тысяч украинцев подписали петицию за импичмент Порошенко

Киев, 4 декабря. Более ста тысяч подписей собрала петиция украинских журналистов и блогеров, адресованная парламенту Украины, с требованием отстранить от должности президента страны Петра Порошенко. Обращение адресовано как международным партнерам, в частности спецпредставителю Госдепа США по Украине Курту Волкеру, так и депутатам Верховной рады.

Как говорится в обращении, размещенном на международном портале Change.org, авторы петиции требует от депутатов Верховной рады Украины и от всего мирового сообщества принять все необходимые законодательные акты для урегулирования процедуры импичмента Порошенко.

В заявлении инициаторы призывают международное сообщество оказать давление на Порошенко, а также «защитить свободу слова на Украине, не допустив формирования аналога КНДР в сердце Европы».

В петиции отмечается, что политика Порошенко привела к ухудшению положения со свободой слова и давлению на оппозиционные СМИ.

К моменту публикации материала петицию подписали более 102 тысяч человек.

Напомним, ранее телеканал NewsOne, офис которого заблокировали украинские радикалы в Киеве, призвал президента Украины Петра Порошенко и главу МВД Арсена Авакова защитить свободу слова от «псевдоактивистов».