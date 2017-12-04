Охранники львовского ресторана подрались с участниками АТО из-за «российской попсы»

Львов, 4 декабря. Во Львове произошла потасовка между охраной ресторана и так называемыми «ветеранами АТО», которые потребовали от администрации заведения выключить «российскую попсу». Об этом сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел 2 декабря, в львовском ресторане «Старгород». По словам бывшего депутата националистической партии «Свобода» Андрея Мищенко, военнослужащие подошли к администратору и «культурно попросили» выключить» русскоязычную музыку. Администратор пообещала принести военным «Книгу жалоб и предложений», однако этого она так и не сделала, а музыка продолжала играть.

«Тогда военный подошел к диджею и говорит: «Извини, но если тебе за это платят или заставляют включать русские песни, то давай я тебе заплачу больше, но ты этого не будешь включать», — рассказал Мищенко.

Он также добавил, что после этого на украинских военных якобы напали десять охранников ресторана, которые их скрутили и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители надели на «ветеранов АТО» наручники и доставили их в Шевченковский райотдел полиции, однако когда там «разобрались в ситуации, воинов сразу отпустили».