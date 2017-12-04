Названы самые пьющие страны Европы

Москва, 4 декабря. Eurostat составил рейтинг европейских стран, жители которых тратят больше всего денег на алкоголь.

Отмечается, что всего за прошлый год жители Европы потратили на спиртные напитки около 130 млрд евро.

Лидером «пьющего» рейтинга стала Эстония, жители которой тратят на спиртное 5,6 общих потребительских расходов. На втором месте оказалась Латвия (4,8%), а на третьем — Литва (4,2%).

В «пятерку» также попала Чехия (3,6%), а также Польша.

Как отмечает «Свободная пресса», меньше всего алкоголя потребляют жители Испании (0,9%).