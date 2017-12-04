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Политика
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Названы самые пьющие страны Европы
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    Названы самые пьющие страны Европы

    18:49  4 Декабря 2017
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    Названы самые пьющие страны Европы

    Москва, 4 декабря. Eurostat составил рейтинг европейских стран, жители которых тратят больше всего денег на алкоголь.

    Отмечается, что всего за прошлый год жители Европы потратили на спиртные напитки около 130 млрд евро.

    Лидером «пьющего» рейтинга стала Эстония, жители которой тратят на спиртное 5,6 общих потребительских расходов.  На втором месте оказалась Латвия (4,8%), а на третьем — Литва (4,2%).

    Названы самые пьющие страны Европы

    В «пятерку» также попала Чехия (3,6%), а также Польша.

    Как отмечает «Свободная пресса», меньше всего алкоголя потребляют жители Испании (0,9%).

    Автор: Дима Оленин
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    #алкоголь #эстония #европа
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