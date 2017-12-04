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Истребитель США притащили с учений в Южной Корее на буксире
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    Истребитель США притащили с учений в Южной Корее на буксире

    19:04  4 Декабря 2017
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    Истребитель США притащили с учений в Южной Корее на буксире

    Сеул, 4 декабря. У истребителя F-22 Raptor ВВС США во время проведения совместных учений американских и южнокорейских военных была выявлена неисправность работы системы опоры. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Южной Кореи «Ренхап».  

    Отмечается, что один из четырех американских F-22, выполнив задачи в рамках учений, вернулся на базу в Кванджу, успешно приземлился, однако, докатившись до конца взлетно-посадочной полосы, не смог продолжить дальнейшее движение по земле. Чтобы вернуть истребитель в ангар, военным пришлось использовать специализированную буксировочную технику. Причиной инцидента, вероятнее всего, стала неполадка в работе системы передней опоры. 

    Напомним, самые крупные в истории совместные учения ВВС США и Южной Кореи продлятся до 8 декабря, они явились своеобразным ответом на проведенные Пхеньяном испытания баллистической ракеты «Хвасон-15». Как отмечают южнокорейские СМИ, участие в учениях примут около 230 самолетов, в том числе американские истребители-невидимки F-22, а также до 12 тысяч военнослужащих США. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #самолет #учения #южная корея #неполадка
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