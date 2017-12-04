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Политика
Российские надувные танки привели в восторг журналистов США
Политика
Комитет по регламенту рекомендовал Госдуме закрыть вход для СМИ-иноагентов
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    Комитет по регламенту рекомендовал Госдуме закрыть вход для СМИ-иноагентов

    18:43  4 Декабря 2017
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    Комитет по регламенту рекомендовал Госдуме закрыть вход для СМИ-иноагентов

    Москва, 4 декабря. Комитет Государственной думы Российской Федерации по контролю и регламенту рекомендовал закрыть доступ в здание ГД американским СМИ, которые будут признаны иноагентами. Об этом журналистам рассказала в понедельник председатель комитета Ольга Савастьянова. 

    «Установить запрет на посещение Государственной думы представителям СМИ США, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — указано в тексте постановления, которое профильный комитет планирует представить на совете Госдумы России уже 5 декабря.

    Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что российское внешнеполитическое ведомство пока не планирует лишать представителей американских СМИ аккредитации.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #госдума
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