Комитет по регламенту рекомендовал Госдуме закрыть вход для СМИ-иноагентов

Москва, 4 декабря. Комитет Государственной думы Российской Федерации по контролю и регламенту рекомендовал закрыть доступ в здание ГД американским СМИ, которые будут признаны иноагентами. Об этом журналистам рассказала в понедельник председатель комитета Ольга Савастьянова.

«Установить запрет на посещение Государственной думы представителям СМИ США, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента», — указано в тексте постановления, которое профильный комитет планирует представить на совете Госдумы России уже 5 декабря.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что российское внешнеполитическое ведомство пока не планирует лишать представителей американских СМИ аккредитации.