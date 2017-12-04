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Политика
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Украина
Американская компания Intel прекратила работу на Украине
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    Американская компания Intel прекратила работу на Украине

    18:37  4 Декабря 2017
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    Американская компания Intel прекратила работу на Украине

    Киев, 4 декабря. Американская компания Intel приняла решение закрыть свой офис на Украине. Причины принятия такого решения пока не оглашаются.

    Соответствующая информация появилась в Едином госреестре 1 декабря 2017 года. Украинский филиал может продолжить свою работу, однако делать это не под брендом Intel.

    Отмечается, что кредиторы компании могут начать предъявлять свои требования до 1 февраля 2018 года.

    Руководитель представительств Intel на Украине, в Белоруссии и Молдавии Дмитрий Калита сообщил, что с 1 декабря уже не работает в компании.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #intel
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