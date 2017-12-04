Американская компания Intel прекратила работу на Украине

Киев, 4 декабря. Американская компания Intel приняла решение закрыть свой офис на Украине. Причины принятия такого решения пока не оглашаются.

Соответствующая информация появилась в Едином госреестре 1 декабря 2017 года. Украинский филиал может продолжить свою работу, однако делать это не под брендом Intel.

Отмечается, что кредиторы компании могут начать предъявлять свои требования до 1 февраля 2018 года.

Руководитель представительств Intel на Украине, в Белоруссии и Молдавии Дмитрий Калита сообщил, что с 1 декабря уже не работает в компании.