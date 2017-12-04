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Политика
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Политика
Захарова пообещала «сюрприз» для американских СМИ в России
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    Захарова пообещала «сюрприз» для американских СМИ в России

    18:21  4 Декабря 2017
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    Захарова пообещала «сюрприз» для американских СМИ в России

    Москва, 4 декабря. Министерство иностранных дел России поддерживает решение Госдумы о запрете допуска в нижнюю палату парламента представителей ряда американских СМИ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    По ее словам, из 23 СМИ США Россия может ограничить доступ в Госдуму минимум девяти-десяти. При этом Захарова не уточнила, какие именно СМИ будут ограничены в доступе, отметив, что для них это будет «сюрпризом».

    «Как мы понимаем, на уровне исполнительной власти речь может идти как минимум о девяти-десяти средствах массовой информации США, а какие именно — пусть будет сюрпризом», — сказала Захарова.

    Она также добавила, что Министерство иностранных дел России не будет лишать представителей американских СМИ аккредитации.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #захарова #мид рф #госдума
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