Захарова пообещала «сюрприз» для американских СМИ в России

Москва, 4 декабря. Министерство иностранных дел России поддерживает решение Госдумы о запрете допуска в нижнюю палату парламента представителей ряда американских СМИ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, из 23 СМИ США Россия может ограничить доступ в Госдуму минимум девяти-десяти. При этом Захарова не уточнила, какие именно СМИ будут ограничены в доступе, отметив, что для них это будет «сюрпризом».

«Как мы понимаем, на уровне исполнительной власти речь может идти как минимум о девяти-десяти средствах массовой информации США, а какие именно — пусть будет сюрпризом», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Министерство иностранных дел России не будет лишать представителей американских СМИ аккредитации.