Участник Олимпийских игр убит в колумбийской Пальмире

Пальмира, 5 декабря. Тяжелоатлет Эдвин Москера застрелен наемным убийцей в одном из баров колумбийского города Пальмира.

Участника Олимпийских игр-2016 Эдвина Москеру киллер застрелил в разгар вечеринки в одном из баров города Пальмира на юго-востоке Колумбии. Убийство не стало причиной конфликта во время праздничного мероприятия, сообщают местные полицейские, наемник хладнокровно выстрелил штангисту сначала в колено, потом в голову.

Завсегдатаи заведения не запомнили лица преступника, по предварительным данным спортсмен мог перейти дорогу одному из представителей местного криминального мира. Москера являлся профессиональным солдатом и состоял в Лиге тяжелой атлетики ВС Колумбии.

Власти города объявили награду в 10 миллионов песо (3300 долларов) за предоставление достоверной информации о преступнике, которая приведет к его поимке.