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Участник Олимпийских игр убит в колумбийской Пальмире
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    Участник Олимпийских игр убит в колумбийской Пальмире

    10:12  5 Декабря 2017
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    Участник Олимпийских игр убит в колумбийской Пальмире

    Пальмира, 5 декабря. Тяжелоатлет Эдвин Москера застрелен наемным убийцей в одном из баров колумбийского города Пальмира.

    Участника Олимпийских игр-2016 Эдвина Москеру киллер застрелил в разгар вечеринки в одном из баров города Пальмира на юго-востоке Колумбии. Убийство не стало причиной конфликта во время праздничного мероприятия, сообщают местные полицейские, наемник хладнокровно выстрелил штангисту сначала в колено, потом в голову.

    Завсегдатаи заведения не запомнили лица преступника, по предварительным данным спортсмен мог перейти дорогу одному из представителей местного криминального мира. Москера являлся профессиональным солдатом и состоял в Лиге тяжелой атлетики ВС Колумбии.

    Власти города объявили награду в 10 миллионов песо (3300 долларов) за предоставление достоверной информации о преступнике, которая приведет к его поимке.

    Участник Олимпийских игр убит в колумбийской Пальмире

    Автор: Алексей Громов
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    #пальмира #колумбия #тяжелоатлет #эдвин москера
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