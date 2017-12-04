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Составлен рейтинг самых недорогих городов для проживания во время ЧМ-2018
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    Составлен рейтинг самых недорогих городов для проживания во время ЧМ-2018

    18:35  4 Декабря 2017
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    Составлен рейтинг самых недорогих городов для проживания во время ЧМ-2018

    Москва, 4 декабря. Российский сервис аренды жилья Tvil.ru определил самые недорогие города страны, в которых будет проходить ЧМ-2018.

    По данным сервиса, в Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону проживание обойдется туристам дешевле всего. В Калининграде, Москве и Нижнем Новгороде — дороже всего. В середине рейтинга оказались Петербург и Сочи. 

    Ожидается, что квартиры и хостелы стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей на человека в сутки станут самыми дешевыми для проживания: Нижний Новгород — 3711 руб., Москва — 3459 руб., Калининград — 2927 руб., Самара — 2843 руб., Санкт-Петербург — 2718 руб., Сочи — 2695 руб., Казань — 2615 руб., Екатеринбург — 2396 руб., Ростов-на-Дону — 1954 руб., Волгоград — 1718 руб., Саранск — 1540 руб., передает информагентство «ФедералПресс».

    Напомним, 1 декабря в Кремле состоялась жеребьевка чемпионата мира — 2018. По итогам сборная России сыграет в группе «А» с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Президент России участвовал в жеребьевке ЧМ. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #чм-2018
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