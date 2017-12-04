Сирия обвинила Израиль в очередном авиаударе в районе Дамаска
Дамаск, 4 декабря. Арабские новостные каналы сообщают о серии авиационных ударов около аэродрома Думейр.
По данным сирийских СМИ неизвестные самолеты атаковали радиолокационную базу, расположенную рядом с аэродромом Думайр к востоку от Дамаска.
Отмечается, что на базе возникло сильное задымление, возможен пожар. Авиаудар по сирийскому объекту, предположительно, нанесли ВВС Израиля. Ранее сообщалось, что израильские самолеты в середине ноября текущего года уже атаковали объекты рядом с этой базой.
#Pt. Radar installation in/near #Dumeir Airbase burning after targeted today. Sources from nearby besieged town of Dumeir confirm strike carried out by a warplane. pic.twitter.com/v7jADMPyRK— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 4, 2017
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