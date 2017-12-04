Сирия обвинила Израиль в очередном авиаударе в районе Дамаска

Дамаск, 4 декабря. Арабские новостные каналы сообщают о серии авиационных ударов около аэродрома Думейр.

По данным сирийских СМИ неизвестные самолеты атаковали радиолокационную базу, расположенную рядом с аэродромом Думайр к востоку от Дамаска.

Отмечается, что на базе возникло сильное задымление, возможен пожар. Авиаудар по сирийскому объекту, предположительно, нанесли ВВС Израиля. Ранее сообщалось, что израильские самолеты в середине ноября текущего года уже атаковали объекты рядом с этой базой.