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Сирия обвинила Израиль в очередном авиаударе в районе Дамаска
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    Сирия обвинила Израиль в очередном авиаударе в районе Дамаска

    18:10  4 Декабря 2017  /обновлено: 18:15  04 Декабря 2017
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    Сирия обвинила Израиль в очередном авиаударе в районе Дамаска

    Дамаск, 4 декабря. Арабские новостные каналы сообщают о серии авиационных ударов около аэродрома Думейр.

    По данным сирийских СМИ неизвестные самолеты атаковали радиолокационную базу, расположенную рядом с аэродромом Думайр к востоку от Дамаска.

    Отмечается, что на базе возникло сильное задымление, возможен пожар. Авиаудар по сирийскому объекту, предположительно, нанесли ВВС Израиля. Ранее сообщалось, что израильские самолеты в середине ноября текущего года уже атаковали объекты рядом с этой базой.

     

    Автор: Алексей Громов
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