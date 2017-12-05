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Сирия: Евангелическая церковь в Алеппо открыла двери после реконструкции ярмаркой в помощь детям
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    Сирия: Евангелическая церковь в Алеппо открыла двери после реконструкции ярмаркой в помощь детям

    9:05  5 Декабря 2017
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    Евангелическая церковь в Алеппо открыла двери после реконструкции ярмаркой в помощь детям

    В преддверии Рождества Арабская Евангелическая церковь в Алеппо вновь открыла свои двери для прихожан и провела праздничную ярмарку. Все вырученные средства будут направлены на помощь детям, живущим за чертой бедности.

    Еще в начале года на месте храма были руины. Теперь же церковь снова открыта для всех сирийских христиан. Преподобный Ибрагим Насир благословил здание и развязал красную ленточку, тем самым показав, что верующие теперь могут посетить святое место.

    «Посели, о Боже, в души наши любовь и мир. Приди к нам, о Бог наш и будь спасителем нашим. Мы отдаем себя в твои руки, отдаем наши церкви, нашу родину. Мы отдаем наших солдат, которые погибли на полях боя. Всех сирот, которые остались без родителей, всех вдов. Мы просим тебя, о Боже, посели в души надежду. Во имя Иисуса мы превозносим наши молитвы. Аминь», — прочел послание духовный лидер церкви Ибрагим Насир.

    На рождественской ярмарке все жалеющие могли приобрести праздничные подарки и угощения

    На рождественской ярмарке все жалеющие могли приобрести праздничные подарки и угощения. Столы ломились от изобилия сладостей и традиционных арабских напитков. Зал, в котором проходило праздничное мероприятие, был украшен в рождественском духе: гирлянды, елка и фигурка Санта Клауса. Гостям предлагали приобрести вязанные изделия — шарфы, шапки, палантины, носки и снуды и зимние повязки на голову, глиняные статуэтки на традиционную рождественскую тематику, «золотые» шишки, рождественские кактусы, свечи, гирлянды, детские книги и женскую бижутерию в восточном стиле. Гости ярмарки с большим удовольствием рассматривали товар и покупали подарки близким.

    Гости ярмарки с большим удовольствием рассматривали товар и покупали подарки близким

    Это не единственная рождественская ярмарка в Алеппо. В Армянской Евангелистской Вефильской церкви также прошли приуроченные к светлому празднику мероприятия.

    Напомним, что Арабская Евангелическая церковь в Алеппо была разрушена террористами еще в 2012 году. Здание располагалось в районе Йдеиде в старом городе. Как сообщал официальный новостной портал Ватикана News.va со ссылкой на духовного лидера Арабской Евангелической церкви в Алеппо Ибрагима Насира, «церковь была заминирована и взорвана «вооруженными людьми, из-за чистой сектантской ненависти».

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #алеппо #ватикан #рождество #арабская евангелическая церковь #насир #евангелисты
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