Журнал Time опубликовал имена кандидатов на звание «Человек года»

Вашингтон, 4 декабря. Американский журнал Time анонсировал имена финалистов на звание «Человек года», среди них оказался Дональд Трамп.

В рейтинг также попали глава Amazon Джефф Безос, американский режиссер Петти Дженкинс (снявшая «Чудо-женщину» — прим.ред.), а также американский футболист Колин Каперник, который отказался стоять во время исполнения гимна США, протестуя таким образом против жестокости полицейских.

Среди известных политиков в списке также оказались лидер КНДР Ким Чен Ын, глава КНР Си Цзинпин, экс-глава ФБР Роберт Мюллер, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибл Сальман.

В список попал президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что отказался от предложения журнала второй раз стать «Человеком года».

Среди финалистов есть движение «Мечтатели», активисты которого были привезены в США нелегально. Американскую программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Трампа. Одну из позиций в списке также получило движение Me Too, созданное после начала секс-скандала в Голливуде.

Победитель будет объявлен 6 декабря.

