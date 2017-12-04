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Журнал Time опубликовал имена кандидатов на звание «Человек года»
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    Журнал Time опубликовал имена кандидатов на звание «Человек года»

    18:15  4 Декабря 2017
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    Журнал Time опубликовал имена кандидатов на звание «Человек года»

    Вашингтон, 4 декабря. Американский журнал Time анонсировал имена финалистов на звание «Человек года», среди них оказался Дональд Трамп.

    В рейтинг также попали глава Amazon Джефф Безос, американский режиссер Петти Дженкинс (снявшая «Чудо-женщину» — прим.ред.), а также американский футболист Колин Каперник, который отказался стоять во время исполнения гимна США, протестуя таким образом против жестокости полицейских.

    Среди известных политиков в списке также оказались лидер КНДР Ким Чен Ын, глава КНР Си Цзинпин, экс-глава ФБР Роберт Мюллер, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибл Сальман.

    Журнал Time опубликовал имена кандидатов на звание «Человек года»

    В список попал президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что отказался от предложения журнала второй раз стать «Человеком года».

    Среди финалистов есть движение «Мечтатели», активисты которого были привезены в США нелегально. Американскую программу, ограничивающую их депортацию, отменила администрация Трампа. Одну из позиций в списке также получило движение Me Too, созданное после начала секс-скандала в Голливуде.

    Победитель будет объявлен 6 декабря.
     

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #трамп #ким чен ын #time
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