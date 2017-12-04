МИД РФ прокомментировал информацию о гибели экс-президента Йемена

Москва, 4 декабря. Российская сторона пока не располагает достоверной информацией о гибели бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Об этом в понедельник журналистам заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Напомним, подконтрольное мятежникам-хуситам министерство внутренних дел в Сане сообщило о смерти Салеха. Также были опубликованы фотографии «тела» убитого йеменского экс-президента.

«Официальных данных пока не было, мы ждем подтверждения», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Ранее представители Организации Объединенных Наций (ООН) призвали объявить 5 декабря на территории Йемена гуманитарную паузу для того, чтобы оказать необходимую помощь всем пострадавшим и гражданскому населению страны.