Россия победила в исторических средневековых боях на «Кубке Динамо 2017»

2–3 декабря российские спортсмены стали триумфаторами XII Международного чемпионата по средневековым боям «Кубок Динамо 2017».

Как? Вы ничего об этом не слышали? Ну, тогда слушайте.

Ничего общего с дракой

В последнее время мы привыкли с опаской относиться к новостям со спортивных фронтов. В первую очередь — в связи со скандальной эпопеей имени Родченкова и Макларена, WADA и МОК.

Тем удивительнее, что существует вид спорта, новости которого с завидным постоянством несут для России исключительно позитив. Вид спорта, российские достижения в котором никакому WADA не приходит в голову поставить под сомнение. Достижения неоспоримые. Близкие, как сказал один из посвященных, к «хроническому доминированию»! Причем этот вид спорта еще и неизвестен большей части населения России. Речь идет об исторических средневековых боях — ИСБ.

ИСБ — это полноконтактные сражения на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для Средневековья. При этом разрешены не только ударные, но и борцовские приемы. Почему? Потому что бойцы часто (читай — всегда) сходятся во время схватки вплотную. Т.е. на сверхкороткую дистанцию, где не то что алебардой или мечом, но и кулаком не замахнешься. Вот тогда и идут в дело подсечки и броски.

ИСБ родились в начале XXI века в России, Украине и Белоруссии на волне увлечения исторической реконструкцией Средневековья. Отнюдь не всем реконструкторам понравилось пунктуально осваивать средневековые ремесла или заучивать тексты песен и кулинарные рецепты. Нашлись и те, для которых главной привлекательной чертой реконструкции стали «боевки», они же бугурты. Иными словами — возможность хорошенько вздуть друг друга с использованием защитно-наступательного рыцарского арсенала. Проверить на прочность не только металл, но и себя.

Вот это и стало началом того, что позже превратилось в ИСБ. Последние достаточно регламентированы и не имеют ничего общего с беспорядочной дракой. Во-первых, присутствуют отборочные турниры. Во-вторых, имеется международный судейский корпус в лице маршалов. Последних легко опознать по желтым жезлам, которыми они останавливают разгоряченных боем бойцов. Почему жезлом? Потому что пытаться голыми руками остановить вошедшего в раж латного рубаку — это примерно то же самое, что попытаться тормознуть руками разогнавшийся БТР…

Соревнования по ИСБ проводятся в разных номинациях — например, бои «1 на 1», «5 на 5» и «21 на 21». В массовых боях участник, коснувшийся «третьей точкой» (колено, спина, щит) земли или оказавшийся за ограждением ристалища, считается проигравшим. В одиночных номинациях счет ведется по очкам.

«Дайте мне булаву!»

Несмотря на то, что все удары в ИСБ наносятся в полную силу, статистика свидетельствует — исторические средневековые бои менее травмоопасны, чем тот же профессиональный футбол. Впрочем, во время турниров рядом с ристалищем всегда находится дежурный «амбуланс». Просто на всякий случай.

Еще одной страховкой от несчастных случаев служит хорошая физическая форма спортсменов и соответствующий комплекс подготовки к соревнованиям по ИСБ. Без первого и второго на ристалище вообще выходить не стоит. Мало того, что на бойца надеты латы весом под 30 кг, так ему в них надо будет еще и активно двигаться, принимать чужие удары и раздавать свои! По этой причине рыцари XXI века не только оттачивают фехтовальные приемы, но и отдают должное кроссфиту, вольной борьбе, самбо, боксу и ММА.

В связи с непрерывно растущей популярностью средневековых боев и специально для развития ИСБ как мирового спорта была создана Международная ассоциация исторического средневекового боя (HMBIA). Одновременно был дан старт проведению за рубежом международных чемпионатов по ИСБ, получивших название Battle of the Nations. Вместе с тем немало состязаний по ИСБ начало проводиться и в России, одним из которых, причем едва ли не самым престижным, стал «Кубок Динамо» в Москве.

Любопытно, что этот турнир стал включать в себя соревнования не только по ИСБ, но и HMB soft — детские соревнования по спортивному мягкому мечу, а также HEMA (Historical European Martial Arts) — состязания по фехтованию и иным историческим европейским боевым искусствам.

Конечно, все это очень разные концепции поединков. При сравнении изящной фланконады от HEMA и таранного удара латной пехоты от ИСБ в памяти мигом всплывает финальная строчка из анекдота про встречу трех мушкетеров с тремя богатырями. Та самая, где Илья Муромец обращается к Поповичу: «Алешенька, ну-ка обсыпь его мелом и дай мне булаву!..» Тем не менее, не всем же мечтается почувствовать себя Айвенго или Ричардом Львиное Сердце. Есть и те, кто не прочь попробовать себя в роли мушкетера или бретера.

В любом случае, «Кубок Динамо» стал по-настоящему привлекательным, динамичным и красочным спортивным мероприятием, в котором центральное место продолжают занимать ИСБ. В 2017 году заявки на участие в «Кубке Динамо» подала 41 команда из таких стран, как Великобритания, Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Канада, США, Израиль, Китай, Польша, Украина, Чехия, Эстония, Италия, Белоруссия, Финляндия, Испания, Новая Зеландия, Аргентина и, конечно, Россия.

Наиболее жаркими обещали быть бои в номинациях «5 на 5» и «15 на 15»…

Очень жестко

…Вы когда-нибудь видели, как танк покупает пончик? А вот я видел. Дело было 3 ноября сего года в Олимпийском центре имени братьев Знаменских. Я как раз пил чай в местном буфете, когда со стороны лестницы донесся легко узнаваемый лязг, и в помещение вломился танк. Звякая промятой и выщербленной от попаданий броней, он дохромал до витрины, где молча ткнул пальцем в кофе и пончик. Говорить танк не мог. То ли потому что был иностранцем и не знал русский язык, то ли потому что очень устал.

Минут за 20 до визита в буфет танк стоял среди 14 своих товарищей на ристалище и ждал команды. Ах да, мы забыли пояснить. «Танками» в ИСБ называют тех бойцов, которые способны сковывать своими действиями сразу нескольких противников…

И вот прозвучала команда «Fight!» Несмотря на то, что это был уже не первый его бой в воскресенье, танк быстро набрал скорость и снес краем своего щита одного из оппонентов. После чего сразу ушел на фланг, где намертво и «заякорился» у ограждения ристалища. Через пару секунд на танке висели уже двое. Один пытался сделать ему подсечку, второй из-за спины первого остервенело молотил алебардой по шлему и щиту танка. Молотил с душой — искры со щепками так и летели во все стороны. Танк, как мог, пинался в ответ и наотрез отказывался падать.

Пот, хрип, хлесткие удары. Затем из круговерти схватки вынесло сокомандника. Опознав танка по цвету котты, он сбил с ног алебардиста. Дальше вместе с танком в два меча быстро «убрал» второго противника. Ура? Как бы не так. Набежавшая невесть откуда тройка чужаков сбила и затоптала чуть расслабившуюся пару.

Стоп бой! Отбитая левая рука ныла. Оттоптанная правая нога побаливала. Из гонки за призовые места команда танка вылетела. Поэтому танк подумал и решил, что хочет в утешение сладкого. Отложил свой фальшион с тупым, но иззубренным клинком и потопал в буфет.

Что ж, не получилось выйти в финал в этом году, получится в следующем. Надо чаще и больше тренироваться. Потому что в мире ИСБ, когда ты не тренируешься, то тренируется другой, чтобы победить тебя.

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Многие до финала не дотянули. Так, в первый день соревнований украинцы — победители в номинации «21 на 21» на чемпионате Battle of the Nations 2017, попали под «каток» белорусской команды «Сябры». Тех, в свою очередь, выбили из финала бойцы российской команды «Баярд-1».

Второе и первое места в продолжающейся с 10:00 до 21:30 почти без перерывов мясорубке схваток «5 на 5» завоевали также россияне — команды «Старые друзья» и «Медвежья пядь».

Трудно словами описать происходившее на ристалищах в Олимпийском центре имени братьев Знаменских, где, собственно, и проводился «Кубок Динамо». Хотя попробовать, разумеется, можно. Например, в русской литературной стилистике конца XIX — начала XX века это могло бы выглядеть так:

«Петр Иванович не жаловал споры на отвлеченные темы. Но в данном конкретном случае счел неуместным устраниться от диспута, а потому энергично акцентировал свою точку зрения путем возложения алебарды на шлем Ивана Петровича, чем привел владельца оного в некоторое замешательство. Более того, Иван Петрович решил даже пересмотреть некоторые из отстаиваемых им позиций, для чего принял горизонтальное положение и погрузился в раздумья к вящему удовольствию Петра Ивановича».

А вот как увиденное на «Кубке Динамо» прокомментировал Алексей Иванов, чемпион мира и России по боевому самбо, а сейчас — профессиональный боец ММА:

«Я в первый раз присутствую на подобном мероприятии. Ярость и решительность, с которыми ребята бьются за победу, конечно, впечатляют. У меня даже появилась мысль, что наши «бои без правил», пожалуй, будут гуманнее, чем «5 на 5» в латах. Средневековые бои — это жестко, очень жестко!»

Самые престижные соревнования

Действительно, при взгляде со стороны сражения латников порой выглядят свирепо. Что совершенно не мешает бойцам из противоборствующих команд дружить друг с другом. Каких только историй об этом ни наслушаешься, стоя возле ристалища.

Например, рассказывают такое. Однажды решили американцы впервые попробовать себя в ИСБ. Набрали команду из бывших морпехов и двинули на соревнования… Где быстро выяснилось, что на одном Semper Fi далеко не уедешь. Поэтому американцы пригласили к себе наших специалистов по ИСБ, чтобы те в Штатах провели мастер-классы. Что в этой истории правда, а что — не совсем, сказать трудно. Но то, что американские бойцы испытывают по отношению к своим российским коллегам громадное уважение — факт.

Репутация российских спортсменов заслуженно считается высочайшей. Итоги второго дня турнира лишь подтвердили истинность этого мнения. В номинации женских боев «3 на 3» первое место — за Россией. В номинации мужских боев «15 на 15» все без исключения призовые места завоевали бойцы российского клуба «Берн». Триумф. Чистой воды триумф. Поздравляем!

Ну и «под занавес» — еще несколько комментариев.

Александр Савочкин, тренер по HEMA из зала Bayard, гофмаршал:

«В последнее время мы наблюдаем огромный приток новичков в HEMA. Думаю, что одна из причин этого — меньшая требовательность HEMA по сравнению с ИСБ к физическим кондициям человека. Для ИСБ требуются те, кто может без проблем носить на себе тридцатикилограммовый доспех. Защита бойца HEMA стеганая — она куда легче используемого в ИСБ доспеха, а значит и требования к спортсмену у нас менее жесткие. Это делает фехтование более доступным, по сравнению с ИСБ. Сейчас к нам приходят люди от 16 до 50 лет. Причем, начав заниматься не так давно, наши бойцы уже занимают первые места на международных соревнованиях».

Дмитрий Тростин, капитан Национальной сборной России по ИСБ:

«Кубок Динамо» и Battle of the Nations — это, несмотря на одинаково высокий накал бушующих страстей, очень разные мероприятия. Тем не менее, «Кубок Динамо» в свете грядущей «Битвы Наций-2018», крайне важен. Здесь, на «Динамо», мы очень внимательно присматриваемся к командам, которые могут войти в сборную России».

Сергей Мясищев, маршал-супервайзер HMBIA:

«Я считаю, что «Кубок Динамо» — это самые престижные соревнования по ИСБ на территории России. Этот турнир по праву считается самым бескомпромиссным, самым интересным и, может быть, даже самым жестким соревнованием в системе ИСБ. Результаты нынешнего года в очередной раз подтверждают, что Россия продолжает занимать лидирующее положение в ИСБ. При этом, если вспомнить то, как шла борьба в номинации «5 на 5», можно отметить, что очень близко к российским спортсменам подтянулась белорусская команда «Сябры» и команда из Великобритании «White company». Они были очень хороши. Но наши ребята оказались чуть быстрее, чуть опытнее… В конце концов, это спорт, а в спорте всегда побеждает сильнейший».