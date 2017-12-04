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Политика
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Украина
Яйца с лицом депутата Святаша появились в магазинах Киева
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    Яйца с лицом депутата Святаша появились в магазинах Киева

    18:46  4 Декабря 2017
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    Яйца с лицом депутата Святаша появились в магазинах Киева

    Киев, 4 декабря. Куриные яйца с изображением народного депутата Дмитрия Святаша на упаковке появились в магазинах Киева. На оригинальный «яичный перфоманс» обратил внимание украинский журналист Василий Апасов.

    «Друзья, а что у нас за передел рынка яиц пошел? — написал он в Facebook. — Сегодня в супермаркете увидел яйца с физиономией нардепа Святаша. Я видимо как-то со скандалами НАБУ и прочими перипетиями выпал из реальности, поэтому не в теме».

    По его словам, яйца с лицом депутата продаются «по 200 гривен с 2018 года» и представлены в ограниченном количестве. Апасов предположил, что эпатажный маркетинговый ход может быть частью предвыборной программы.

    Подписчики журналиста отнеслись к новому товару с подозрением.

    «Законопроект читать лень, но какой-то налог явно будет по 200 грн, — считает Натали Ноктюрнал. — Странно, почему в Харькове таких яиц нет».

    «Это наверное и с йодом, и селеном, и с витаминами A,B,D,E,C и морщины разглаживают, еще и песни поют и танцую, если по такой цене», — считает Елена Архипова.

    «Скоро будут подавать конфеты Петушок Порошенко и золотой ключик Медвечука», — пошутил Максим Фурса.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #яйца #святаш
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