Донбасс сегодня: междоусобица в ВСУ, небоевые потери «освободителей», «русские» мины в АТО

Донбасс, 4 декабря. Напряжение на фронте нарастает, ВСУ бьют по жилым домам ДНР. Донецкие военные фиксируют междоусобные бои ВСУ и украинских националистов. Украинский СЦКК «нашел» российское оружие в зоне АТО. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Военная обстановка

За минувшие сутки 29 населенных пунктов ДНР и ЛНР были обстреляны со стороны позиций киевских силовиков. Всего по территории республик Донбасса со стороны ВСУ и национальной гвардии Украины было выпущено более 1600 боеприпасов различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из артиллерийских систем калибром 152 и 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков и гранатометов различного типа.

Украинские силовики нарушили режим перемирия 60 раз. Результатом вооруженной агрессии ВСУ стала гибель одного военнослужащего ВС ДНР, еще один боец получил ранения. Также разрушены или частично повреждены пять домов в Докучаевске и Крутой Балке.

Междоусобная война в ВСУ продолжается

По данным донецкой разведки, разборки между подразделениями ВСУ в районе захваченных «освободителями» Гладосово и Травневое продолжаются. Накануне военные ДНР зафиксировали обстрелы этих двух поселков из подконтрольной киевским властям части поселка Зайцево.

Результатом «братского» огня стало ранение военнослужащего 25-го омпб (25-го батальона территориальной обороны Киевской области) 54-ой омбр (54-й отдельной механизированной бригады) ВСУ, который скончался по дороге в больницу от потери крови. Также собственный источник ВС ДНР из 25 батальона 54 бригады ВСУ сообщил, что причиной гибели стало не само ранение, а плохая дорога и невозможность оказать раненому своевременную помощь из-за большой удаленности украинских позиций.

В ДНР рассказали о потерях ВСУ в «серой» зоне

В соответствии с информацией пресс-центра штаба АТО, после взятия Гладосово и Травневое с 22 ноября погибли всего около десяти украинских силовиков. Вину, по традиции, украинская сторона возложила на ВС ДНР. При этом, согласно разведданным ДНР, на данный момент безвозвратные потери ВСУ в указанном районе составляют 17 человек убитыми.

Как выяснила разведка ВС ДНР, все «двухсотые» (погибшие) у украинских силовиков — результат внутренних разборок между введенными в состав ВСУ националистами и грузинскими наемниками, которые вступили в конфликт с военнослужащими регулярной армии и СБУ. При этом украинским СМИ информация о захвате поселков в «серой» зоне преподносилась как «блистательная операция», которая прошла без потерь.

Как отметили в оперативном командовании ДНР, военнослужащие республики не вмешиваются во внутренние конфликты между ВСУ и СБУ и лишь ведут наблюдение за взаимными перестрелками украинских силовиков. Это удобно делать, благодаря «удачному» для ВСУ расположению поселков, — Гладосово и Травневое находятся в низине, что позволяет военным ДНР контролировать ситуацию в них.

ВСУ укрепляются на луганском направлении

Накачка техникой и личным составом украинских позиций близ линии соприкосновения продолжается. Луганская разведка зафиксировала прибытие в зону ответственности 54 отдельной мехбригады ВСУ в район поселка Новозвановка на западе Луганщины четырех украинских БТР и двух грузовых автомобилей, груженых боеприпасами.

На северо-западные рубежи ЛНР в район села Орехово ВСУ подтянули две самоходные артиллерийские установки 122 мм «Гвоздика» из состава 58 мотопехотной бригады вооруженных сил Украины.

Небоевые потери украинской армии

Отработка боевого взаимодействия в подразделении 58 омпбр ВСУ завершилась трагически, сообщают в оперативном командовании ЛНР. В результате детонации мины в стволе миномета, один военнослужащий ВСУ погиб, двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной инцидента стало использование боеприпасов с истекшим сроком хранения.

Украинская СЦКК «нашла» в Донбассе «российские мины»

Очередную порцию «российского вооружения» нашли украинские СМИ в Донбассе. Вот что сообщила украинская сторона в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК):

«В районе проведения АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (УМ-2). Нанесенная на боеприпасы маркировка четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе».

Формулировка «нанесенная на них маркировка», как нам кажется, предполагает наличие у СЦКК материалов фото- или видеофиксации данного вооружения с указанными маркировками. Но ни в украинских СМИ, ни на странице пресс-центра штаба так называемой АТО, где публикуется официальная информация украинской стороны в СЦКК, фотографий и видео не размещено.

Более того, представители украинской СЦКК не удосужились даже указать примерный район, где обнаружили «страшную находку», ведь формулировка «в районе проведения АТО» предполагает охват территории в несколько десятков тысяч квадратных километров, что ставит под сомнение подлинность сообщения.