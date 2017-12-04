Выборы-2018: в ЦИК рассказали о новых правилах голосования

Москва, 4 декабря. Выборы президента России в 2018 году пройдут без открепительных и досрочного голосования. Данные механизмы будут ликвидированы согласно двум федеральным законам, которые уже вступили в силу. Вместо этого вводится понятие «голосование по месту нахождения».

«Предвидя, что избиратель будет находиться не там, где зарегистрирован, он может, например, через сайт госуслуг, не выходя из дома подать заявление о том, что будет голосовать не в Магадане, а в Москве, где он живет по факту, указав конкретный участок, который ближе всего к его местонахождению», — рассказал член Центризбиркома Николай Левичев в комментарии информационному агентству «Политика Сегодня».

По его словам, номер участка для голосования можно будет узнать либо на сайте государственных услуг, в котором следует указать избирательный участок, расположенный ближе всего к местонахождению, либо по телефону горячей линии.

Левичев также добавил, что для защиты заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения будут разработаны специальные меры, которые предполагают создание специальных марок, состоящих из двух частей. Одна часть марки прикреплена напротив фамилии избирателя на участке, а вторая останется по месту регистрации.