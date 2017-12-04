Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 4 декабря.

Строители приступили к укладке асфальта на готовых частях моста с керченского и таманского берега. Строители установили все опоры автомобильной части Крымского моста.

Глава британской разведки Алекс Янгер назвал Россию «примером современной угрозы», вставшей перед Великобританией и ее союзниками, и призвал НАТО усилить борьбу с ней. Сенатор Франц Клинцевич назвал этот выпад в адрес России очередной глупостью. «У нас не граната, а кое-что посерьезнее»: в Совфеде ответили на выпад главы МИ-6 в адрес России.

На Украине фашиствующие группировки практикуют насилие над несогласными и гордятся этим. Самосуд неонацистов: анализ разоблачительного интервью активиста из «С14».

Военные эксперты сошлись во мнении, что причиной перестрелки между подразделениями ВСУ на территории самопровозглашенной ДНР могли стать личные мотивы. Военные эксперты объяснили, почему подразделения ВСУ обстреляли друг друга в ДНР.

Эксперты Politico считают, что Европейский союз несет ответственность за кризис на Украине. Эксперты заявили об ответственности Евросоюза за кризис на Украине.

В США полагают, что поведение действующего американского президента Дональда Трампа может нанести урон национальной безопасности страны. Об этом говорится в новом докладе американской Ассоциации по ограничению вооружений. Трамп угрожает национальной безопасности США — доклад.

Chevrolet Niva с комплектом дополнительного оборудования поступила в продажу. Оно будет доступно автомобилистам в качестве подарка до конца 2017 года. Покупатели Chevrolet Niva в декабре получат допоборудование в подарок.