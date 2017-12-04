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Общество
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Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

    Завершена установка всех опор автомобильной части Крымского моста. Более тысячи солдат армии САР одновременно женились на своих возлюбленных. Солдат ВС ДНР: «Донбасс для ВСУ зона нетерпимости и страха».
    18:12 4 Декабря 2017
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    Завершена установка всех опор автомобильной части Крымского моста

    Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

    Строители завершили установку всех опор автомобильной части моста, который соединяет Крым и Таманский полуостров. В общей сложности автомобильную часть Крымского моста поддерживает 288 опор, 85 из них находятся в морской акватории Азовского моря.
    В ближайших планах строителей моста — полностью соединить пролетные строения над морскими участками до конца 2017 года. Рабочие уже приступили к укладке асфальта на готовой части моста.
     

    Более тысячи солдат армии САР одновременно женились на своих возлюбленных

    Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

    Более тысячи военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) одновременно женились на своих возлюбленных. Свадебная церемония прошла в городе Латакия — административном центре одноименной сирийской провинции.
    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на празднике и запечатлел создание сразу тысячи сирийских семей. Праздничное мероприятие было организовано при поддержке сирийского мобильного провайдера Syriatel и благотворительного фонда «Мученики войны». В празднике приняли участие популярные артисты и музыканты из Сирии и Ливана.
     

    Солдат ВС ДНР: «Донбасс для ВСУ — зона нетерпимости и страха»

    Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

    Украинские военные устроили перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево — Жованки. По слова представителя оперативного командования Эдуарда Басурина, силы ДНР даже и не думают вмешиваться в конфликт силовиков.
    В результате дружественного огня в населенных пунктах Гладосово и Металлист уже погибли 17 человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Военнослужащий ДНР с позывным «Сенсей» прокомментировал ФАН столкновения между украинскими военными.
    «Это же «серая зона», там пугаешься любого шороха. Тем более, это бывает везде, где чувствуешь себя неуютно. Донбасс для украинской армии — зона нетерпимости и страха», — рассказал Сенсей.
     

    13 декабря жители Земли смогут увидеть метеорный поток

    Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

    Астрономы сообщили о том, что 13 декабря жители планеты Земля смогут стать свидетелями уникального явления — метеорного потока.
    По словам экспертов, в ночь на 13 декабря при ясном небе можно будет увидеть метеорный поток Геминиды. Сообщается, что поток можно будет увидеть после того, как спутник планеты скроется и его свет не будет отвлекать от наблюдения явления. Это произойдет, по словам экспертов, после полуночи.
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