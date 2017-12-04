Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

В ближайших планах строителей моста — полностью соединить пролетные строения над морскими участками до конца 2017 года. Рабочие уже приступили к укладке асфальта на готовой части моста.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на празднике и запечатлел создание сразу тысячи сирийских семей. Праздничное мероприятие было организовано при поддержке сирийского мобильного провайдера Syriatel и благотворительного фонда «Мученики войны». В празднике приняли участие популярные артисты и музыканты из Сирии и Ливана.

Солдат ВС ДНР: «Донбасс для ВСУ — зона нетерпимости и страха»

Эдуарда Басурина, силы ДНР даже и не думают вмешиваться в конфликт силовиков. Украинские военные устроили перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево — Жованки. По слова представителя оперативного командования, силы ДНР даже и не думают вмешиваться в конфликт силовиков.

В результате дружественного огня в населенных пунктах Гладосово и Металлист уже погибли 17 человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Военнослужащий ДНР с позывным «Сенсей» прокомментировал ФАН столкновения между украинскими военными.

«Это же «серая зона», там пугаешься любого шороха. Тем более, это бывает везде, где чувствуешь себя неуютно. Донбасс для украинской армии — зона нетерпимости и страха», — рассказал Сенсей.