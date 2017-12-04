Видеодайджест новостей, вечер 4 декабря 2017 года

Завершена установка всех опор автомобильной части Крымского моста
Строители завершили
установку всех опор автомобильной части моста, который соединяет Крым и Таманский полуостров. В общей сложности автомобильную часть Крымского моста поддерживает 288 опор, 85 из них находятся в морской акватории Азовского моря.
В ближайших планах строителей моста — полностью соединить пролетные строения над морскими участками до конца 2017 года. Рабочие уже приступили к укладке асфальта на готовой части моста.
Более тысячи солдат армии САР одновременно женились на своих возлюбленных
Более тысячи военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) одновременно женились
на своих возлюбленных. Свадебная церемония прошла в городе Латакия
— административном центре одноименной сирийской провинции.
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на празднике и запечатлел создание сразу тысячи сирийских семей. Праздничное мероприятие было организовано при поддержке сирийского мобильного провайдера Syriatel и благотворительного фонда «Мученики войны». В празднике приняли участие популярные артисты и музыканты из Сирии и Ливана.
Солдат ВС ДНР: «Донбасс для ВСУ — зона нетерпимости и страха»
Украинские военные устроили
перестрелку с применением минометов. Огонь ведут из подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево — Жованки. По слова представителя оперативного командования Эдуарда Басурина
, силы ДНР даже и не думают вмешиваться в конфликт силовиков.
В результате дружественного огня в населенных пунктах Гладосово и Металлист уже погибли 17 человек. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Военнослужащий ДНР с позывным «Сенсей» прокомментировал ФАН столкновения между украинскими военными.
«Это же «серая зона», там пугаешься любого шороха. Тем более, это бывает везде, где чувствуешь себя неуютно. Донбасс для украинской армии — зона нетерпимости и страха», — рассказал Сенсей.
13 декабря жители Земли смогут увидеть метеорный поток
Астрономы сообщили о том, что 13 декабря жители планеты Земля смогут стать
свидетелями уникального явления — метеорного потока.
По словам экспертов, в ночь на 13 декабря при ясном небе можно будет увидеть метеорный поток Геминиды. Сообщается, что поток можно будет увидеть после того, как спутник планеты скроется и его свет не будет отвлекать от наблюдения явления. Это произойдет, по словам экспертов, после полуночи.