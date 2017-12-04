Сирия, 4 декабря. Армия САР под прикрытием ВКС РФ начала штурм главного оплота «Джебхат ан-Нусры»***1 на северо-востоке Хамы — города Рахаджан. ВВС Турции нанесли серию ударов по территории Иракского Курдистана. На окраине Аль-Баба в провинции Алеппо вспыхнули перестрелки между САА и ССА**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР продвинуться вдоль западного берега Евфрата на юге провинции Дейр-эз-Зор; прикрывают подразделения САА в ходе штурма города Рахаджан.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков «Нур ад-Дин аз-Зенки» к северу от Хомса; вели перестрелки с отрядами ССА на южной окраине Аль-Баба.

«Исламское государство»2 (ИГИЛ):3 продолжает ожесточенные бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке от Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4 («Джебхат ан-Нусра»): убила двоих мирных жителей в ходе минометных обстрелов Дамаска; потеряла девять боевиков ранеными и убитыми в результате нападения неизвестных на юге провинции Идлиб.

Курды: подверглись массированным ударам ВВС Турции на севере Ирака у иранской границы.

Провинция Дамаск

Дамаск вновь подвергся ударам боевиков-исламистов, которые занимают территории в Восточной Гуте в предместьях столицы. Так, согласно информации портала Damascus Now, в районе Аль-Аббасин разорвались две мины, в результате чего погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения. При этом отмечается, что эти данные не окончательны. Ранее минометным обстрелам подвергся квартал Аз-Захира. Дислоцирующиеся в предместьях столицы боевики, в том числе из террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой», контролируют данные территории с 2011-го года и постоянно совершают нападения и ведут обстрелы районов города и окрестностей.

Провинция Алеппо

На линии соприкосновения между подразделениями правительственных войск САР и протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) в южных предместьях города Аль-Баб неожиданно вспыхнули перестрелки, передает в сети Twitter (@markito0171) военный источник. Данный населенный пункт, находящийся на северо-востоке провинции Алеппо, был захвачен армией Турции и боевиками ССА в феврале этого года в ходе масштабной операции «Щит Евфрата». Анкара и ее союзники заняли город даже несмотря на то, что подразделения армии САР также двигались по направлению к нему. Командование «Свободной армии» отказалось передать контроль над Аль-Бабом официальному Дамаску. До этого данный стратегический населенный пункт находился в оккупации террористов «Исламского государства».

Провинция Хомс

Отряды исламистской группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» ведут обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Хомс из крупнокалиберных минометов. Об этом сообщает оппозиционный новостной канал в сети Twitter (@aejkhalil2). Под ударами оказались объекты правительственных сил рядом с поселением Аль-Ашрафия. Ранее базирующиеся внутри анклава к северу от столицы региона отряды радикалов нарушили установленный режим без огня и атаковали позиции САА и союзных Дамаску сил Национальной обороны (NDF)****** в этом районе. Позже армия САР начала ответные обстрелы, уничтожив как минимум двоих исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подразделения правительственной армии под командованием бригадного генерала Сухейля Аль-Хассана и под прикрытием ВКС РФ достигли окраин населенного пункта Аль-Кута, находящегося на трассе между Меядином и Абу Кемалем на западном побережье Евфрата. Информация об этом появилась на интернет-портале South Front. По данным источника, бои с террористами ИГ5 в этом районе пока продолжаются. Правый берег реки Евфрат является последним убежищем для остатков отрядов «Исламского государства» в Сирии. В настоящий момент российская авиационная группировка и сирийские войска ведут зачистку территорий от исламистов в данном регионе на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб произошло еще одно нападение на террористов «Тахрир аш-Шам» со стороны боевиков других незаконных формирований, действующих в регионе. Так, местный активист сообщил на своей странице в Twitter (@54_3628), что неизвестные напали на транспортную колонну «Джебхат Фатх аш-Шам» с самодельным взрывным устройством на окраине города Маарет ан-Нуман на юге провинции. В результате погиб один член сирийской «Аль-Каиды»6 (деятельность запрещена в РФ), еще как минимум восемь боевиков были ранены. Ранее взрывы автомобилей членов коалиции «Тахрир аш-Шам» также прогремели в административном центре региона и в городе Синджар. Кроме того, в районе горной гряды Джебель Завия сегодня прошли ожесточенные бои между отрядами «Нусры» и другой исламистской организации «Джунд Аль-Маллахем».

Провинция Хама

Правительственные войска Сирии начали штурм главного оплота террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в северо-восточной Хаме — города Рахаджан. Об этом сообщает ливанское агентство Al Masdar News. Согласно данным военных источников AMN, подразделения САА под прикрытием российских ВКС смогли занять ряд холмов и ферм в окрестностях населенного пункта и затем достигли южной окраины города. Ранее сирийским военным уже удалось войти в Рахаджан, однако вскоре они были выбиты в результате контратаки «Ан-Нусры». Данный населенный пункт, который является родным городом министра обороны САР Фахеда Джасема Аль-Фреджа, был захвачен исламистами три года назад.

На линии соприкосновения между «Тахрир аш-Шам» и ИГ тем временем по-прежнему продолжаются бои. Самые тяжелые из них разворачиваются рядом с поселком Саруджа, передает оппозиционный канал в Telegram Syrian Revolution News Network. О потерях сторон не сообщается.

Ирак

Турецкие военные самолеты провели бомбардировки позиций курдских военизированных формирований внутри так называемого Иракского Курдистана на севере страны недалеко от границы с Ираном. Ударам подверглись территории вокруг города Маут, находящегося в провинции Сулеймания. Как передают источники портала Al Sumaria News, инфраструктура района понесла серьезный материальный урон. Кроме того, отмечается, что авианалет вызвал панику среди местных жителей. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

6 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)