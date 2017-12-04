Праздники отменять — большая глупость: Госдума не будет укорачивать новогодние каникулы

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсуждали спорное заявление главы Роструда Всеволода Вуколова о том, что жители России слишком много празднуют, что мешает им достигать успеха в жизни.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов с мнением Вуколова не согласился. Он напомнил, что Россия входит в пятерку стран по количеству отработанных ее жителями часов в течение года.

«Кроме того, многие россияне в силу разных причин вынуждены иметь по два-три рабочих места. Как показывают опросы, особенно если это касается малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, то многие граждане не имеют не просто каких-то каникул, но даже и положенных законом отпусков в 28 календарных дней в год. Люди вынуждены постоянно трудиться. И такая ситуация с точки зрения вовлеченности в работу присуща нашей стране в большей степени, чем другим развитым странам, в том числе США», — сказал эксперт.

По мнению Александра Сафонова, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов сделал столь спорное заявление о лени россиян, «просто потому, что ему надо было что-то сказать и что-то предложить».

«Мы сейчас находимся в таком периоде, когда все что-то хотят предложить. Видно, это сезонное обострение перед Новым годом», — отметил проректор Академии труда и социальных отношений.

По его словам, вопросы о «ненужности и вредности» длительных новогодних выходных поднимаются ежегодно, начиная с 2005 года, когда они были введены.

«Противники говорят, что люди не умеют отдыхать, травятся, спиваются, но доказательств этому ни разу не удалось собрать. Зато были положительные результаты, когда люди сообщали, что в новогодние праздники смогли провести много времени со своими детьми», - добавил Александр Сафонов.