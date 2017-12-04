Кисляк объяснил возобновление выдачи виз США россиянам

Москва, 4 декабря. Бывший посол России в США и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк прокомментировал решение Вашингтона возобновить собеседования на неимиграционные визы в России с 11 декабря.

По его словам, это говорит об изменении политики США к россиянам, а также о наличии политической воли к подобным переменам.

«Нам и ранее было очевидно, что выдача российским гражданам виз — это вопрос не технических возможностей, о чем говорила американская сторона, а проявления соответствующей политической воли», — цитирует Кисляка агентство РИА Новости.

Он также отметил, что принятое решение говорит и об осознании того, что посольство США в России должно полноценно работать.

По словам Кисляка, целый рад работающих в Москве консульств с меньшим количеством сотрудников, чем США, выдают россиянам не меньше, а иногда и больше виз, чем это делали американцы.

Ранее стало известно, что с 11 декабря консульства США в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге возобновляют свою работу.