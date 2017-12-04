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Политика
Кисляк объяснил возобновление выдачи виз США россиянам
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    Кисляк объяснил возобновление выдачи виз США россиянам

    18:01  4 Декабря 2017
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    Кисляк объяснил возобновление выдачи виз США россиянам

    Москва, 4 декабря. Бывший посол России в США и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк прокомментировал решение Вашингтона возобновить собеседования на неимиграционные визы в России с 11 декабря.

    По его словам, это говорит об изменении политики США к россиянам, а также о наличии политической воли к подобным переменам.

    «Нам и ранее было очевидно, что выдача российским гражданам виз — это вопрос не технических возможностей, о чем говорила американская сторона, а проявления соответствующей политической воли», — цитирует Кисляка агентство РИА Новости.

    Он также отметил, что принятое решение говорит и об осознании того, что посольство США в России должно полноценно работать.

    Кисляк объяснил возобновление выдачи виз США россиянам

    По словам Кисляка, целый рад работающих в Москве консульств с меньшим количеством сотрудников, чем США, выдают россиянам не меньше, а иногда и больше виз, чем это делали американцы.

    Ранее стало известно, что с 11 декабря консульства США в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге возобновляют свою работу.

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #кисляк
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