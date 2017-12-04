Тель-Авив, 4 декабря. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Эмманюэль Нахшон заявил, что присутствие России в Сирии не противоречит интересам Тель-Авива.

Нахшон подчеркнул, что российское военное присутствие в Сирийской арабской республике не направлено против интересов израильской стороны, дипломат отметил, что военнослужащие и России и Израиля действуют «очень аккуратно», понимая, где пролегают «красные линии», которые нельзя пересекать.

Однако между политическими ведомствами двух стран существуют разногласия относительно присутствия Ирана. В Тель-Авиве считают, что Тегеран действует против интересов Израиля и представляет угрозу. Нахшон заявил, что в Дамаске приземляются самолеты с грузами для проиранских формирований.