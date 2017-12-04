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Ушел из жизни легендарный индийский актер Шаши Капур
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    Ушел из жизни легендарный индийский актер Шаши Капур

    18:09  4 Декабря 2017
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    Ушел из жизни легендарный индийский актер Шаши Капур

    Нью-Дели, 4 декабря. На 80-м году жизни скончался звезда Болливуда, легендарный индийский актер Шаши Капур. Артист умер после продолжительной болезни, сообщает Variety.

    В воскресенье, 3 декабря Капур был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей.

    Актер с самого детства начал сниматься в кино. В 1961 году он исполнил главную взрослую роль в картине «Сын судьбы». Его можно увидеть в фильмах «Приди в мои объятия», «Бомбейское кино», «Сезон любви», «Господин Шекспир», «Домовладелец», «Бродяга».

    При этом часто партнером Капура становился другая звезда Болливуда — Амитабх Баччан. Среди их совместных работ — «Преданный слуга», «Трезубец бога Шивы», «Любовь – это жизнь», «Стена».

    С 1979 года Капур стал работать в качестве продюсера и режиссера.

    Напомним, несколько дней назад под Ростовом-на-Дону после продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский писатель Владимир Маканин.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #шаши капур
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