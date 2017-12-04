Ушел из жизни легендарный индийский актер Шаши Капур

Нью-Дели, 4 декабря. На 80-м году жизни скончался звезда Болливуда, легендарный индийский актер Шаши Капур. Артист умер после продолжительной болезни, сообщает Variety.

В воскресенье, 3 декабря Капур был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей.

Актер с самого детства начал сниматься в кино. В 1961 году он исполнил главную взрослую роль в картине «Сын судьбы». Его можно увидеть в фильмах «Приди в мои объятия», «Бомбейское кино», «Сезон любви», «Господин Шекспир», «Домовладелец», «Бродяга».

При этом часто партнером Капура становился другая звезда Болливуда — Амитабх Баччан. Среди их совместных работ — «Преданный слуга», «Трезубец бога Шивы», «Любовь – это жизнь», «Стена».

С 1979 года Капур стал работать в качестве продюсера и режиссера.

Напомним, несколько дней назад под Ростовом-на-Дону после продолжительной болезни ушел из жизни советский и российский писатель Владимир Маканин.