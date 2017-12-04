Сирия приняла участие в Международном благотворительном базаре в Индии

Дели, 4 декабря. Павильон Сирийской арабской республики привлек внимание множества посетителей благотворительного мероприятия в Дели.

Мероприятие было организовано Делийской ассоциацией женщин Стран Содружества, сообщает сирийское информационное агентство «САНА». В сирийском павильоне были представлены изделия ремесленников из САР, блюда национальной кухни, а также сладости, которые очень популярны в Сирии.

На базаре можно было увидеть работы художников, которые изобразили древнюю сирийскую цивилизацию. Отмечается, что в ежегодном мероприятии участие приняли несколько десятков стран.