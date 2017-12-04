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Сирия приняла участие в Международном благотворительном базаре в Индии
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    Сирия приняла участие в Международном благотворительном базаре в Индии

    17:35  4 Декабря 2017
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    Сирия приняла участие в Международном благотворительном базаре в Индии

    Дели, 4 декабря. Павильон Сирийской арабской республики привлек внимание множества посетителей благотворительного мероприятия в Дели.

    Мероприятие было организовано Делийской ассоциацией женщин Стран Содружества, сообщает сирийское информационное агентство «САНА». В сирийском павильоне были представлены изделия ремесленников из САР, блюда национальной кухни, а также сладости, которые очень популярны в Сирии.

    На базаре можно было увидеть работы художников, которые изобразили древнюю сирийскую цивилизацию. Отмечается, что в ежегодном мероприятии участие приняли несколько десятков стран.

    Сирия приняла участие в Международном благотворительном базаре в Индии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #индия #дели #базар
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