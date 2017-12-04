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Крупнейший перевозчик Чехии признал Крым российским
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    Крупнейший перевозчик Чехии признал Крым российским

    17:56  4 Декабря 2017
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    Крупнейший перевозчик Чехии признал Крым российским

    Прага, 4 декабря. Крупнейший в Чехии перевозчик, компания «Чешские железные дороги», направил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с картой, где полуостров Крым обозначен как российская территория. 

    Карта была создана издательством «Kartografie Praha», а профсоюзы «Чешской железной дороги» одобрили ее, отмечают чешские СМИ. Появление дневников вызвало волну недоумения у общественности —  директор крупнейшего в Чехии перевозчика распорядился приостановить выпуск и распространение дневников. 

    Напомним, ранее британское информационное агентство BBC Sport представило анонс к ЧМ-2018, где также обозначило Крым частью России. 

    Отметим, в конце ноября глава МИД РФ Сергей Лавров Крым, беседуя с итальянскими журналистами, в очередной раз напомнил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что выбор, сделанный жителями полуострова, гарантировал им безопасность перед лицом социального, политического и экономического кризиса на Украине.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #крым #чехия #карта
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