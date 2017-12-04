Крупнейший перевозчик Чехии признал Крым российским

Прага, 4 декабря. Крупнейший в Чехии перевозчик, компания «Чешские железные дороги», направил местным поставщикам, профсоюзам и политикам дневник с картой, где полуостров Крым обозначен как российская территория.

Карта была создана издательством «Kartografie Praha», а профсоюзы «Чешской железной дороги» одобрили ее, отмечают чешские СМИ. Появление дневников вызвало волну недоумения у общественности — директор крупнейшего в Чехии перевозчика распорядился приостановить выпуск и распространение дневников.

Напомним, ранее британское информационное агентство BBC Sport представило анонс к ЧМ-2018, где также обозначило Крым частью России.

Отметим, в конце ноября глава МИД РФ Сергей Лавров Крым, беседуя с итальянскими журналистами, в очередной раз напомнил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда». Глава внешнеполитического ведомства отметил, что выбор, сделанный жителями полуострова, гарантировал им безопасность перед лицом социального, политического и экономического кризиса на Украине.