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Политика
Киев и Вашингтон хотят ужесточить блокаду Донбасса с помощью миротворцев ООН
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    Киев и Вашингтон хотят ужесточить блокаду Донбасса с помощью миротворцев ООН

    17:56  4 Декабря 2017
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    Киев и Вашингтон хотят ужесточить блокаду Донбасса с помощью миротворцев ООНМосква, 4 декабря. Американская и украинская стороны планируют ужесточить блокаду Донецкой и Луганской народных республик с помощью миротворческого контингента ООН. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

    Эксперт указал на то, что некоторые политики предлагают разместить миротворцев, а также украинских таможенников и пограничников на границе между Россией и республиками Донбасса. Однако через российскую территорию в ДНР и ЛНР поступают гуманитарная помощь, лекарства, строительные материалы и продукты питания.

    Непосредственно поддержка позиции Киева со стороны Вашингтона (по вопросу закрытия границ) позволяет говорить о том, что цели США «очень далеки от миротворческих».

    «Это будет означать возможность тотальной блокады донбасских республик и значительно увеличит вероятность попытки силового варианта для разрешения конфликта со стороны Украины… Закрыв границу, можно спровоцировать голод или эпидемию», — цитирует слова Денисова издание «Новый день».

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что глава Украины Петр Порошенко отказался от экономической реабилитации Донецкой и Луганской народных республик.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина #лнр
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