Сбербанк предупредил клиентов о возможных неполадках при операциях с картами

Москва, 4 декабря. Представители Сбербанка сообщили о возможных сложностях с которыми могут столкнуться клиенты при проведении операций с картами. Неполадки обещают устранить в ближайшее время.

«Сбербанк сообщает, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками», — сообщили в крупнейшем российском банке.

Представители финансовой организации также принесли извинения «за доставленные неудобства».