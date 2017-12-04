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Общество
Сбербанк предупредил клиентов о возможных неполадках при операциях с картами
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    Сбербанк предупредил клиентов о возможных неполадках при операциях с картами

    17:38  4 Декабря 2017
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    Сбербанк предупредил клиентов о возможных неполадках при операциях с картами

    Москва, 4 декабря. Представители Сбербанка сообщили о возможных сложностях с которыми могут столкнуться клиенты при проведении операций с картами. Неполадки обещают устранить в ближайшее время.

    «Сбербанк сообщает, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками», — сообщили в крупнейшем российском банке.

    Представители финансовой организации также принесли извинения «за доставленные неудобства». 

    Автор: Алексей Громов
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    #сбербанк #карты #клиенты #сбои
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