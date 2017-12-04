Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе возле станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
Политика
Назначен новый исполняющий обязанности вице-премьера Татарстана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Назначен новый исполняющий обязанности вице-премьера Татарстана

    17:32  4 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  04 Декабря 2017
    85

    Назначен новый исполняющий обязанности вице-премьера Татарстана

    Казань, 4 декабря. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначил Рафиса Бурганова исполняющим обязанности вице-премьера — министра образования и науки. Указ о назначении подписал глава республики в понедельник, 4 декабря.

    Ранее пост вице-премьера Республики Татарстан — министра образования и науки Республики Татарстан занимал Энгель Фаттахов. Однако его освободили от должности из-за перехода на другую работу, сообщает «TatCenter».

    Ранее сообщалось, что в регионе были проблемы, которые связаны с изучением русского и татарского языков. Бывший министр образования и науки Татарстана пытался урегулировать данный вопрос. Президент России Владимир Путин заявил, что сокращать количество часов на изучение русского языка в национальных республиках нельзя, однако и недопустимо заставлять человека изучать язык, который не является родным для него.

    Прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков сообщил, что в ходе проверки было выявлено, что только в 24 школах из 1412 школ русский язык преподавался в полном объеме, в других же — снизили количество часов.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #татарстан #министр #азань
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть