Назначен новый исполняющий обязанности вице-премьера Татарстана

Казань, 4 декабря. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначил Рафиса Бурганова исполняющим обязанности вице-премьера — министра образования и науки. Указ о назначении подписал глава республики в понедельник, 4 декабря.

Ранее пост вице-премьера Республики Татарстан — министра образования и науки Республики Татарстан занимал Энгель Фаттахов. Однако его освободили от должности из-за перехода на другую работу, сообщает «TatCenter».

Ранее сообщалось, что в регионе были проблемы, которые связаны с изучением русского и татарского языков. Бывший министр образования и науки Татарстана пытался урегулировать данный вопрос. Президент России Владимир Путин заявил, что сокращать количество часов на изучение русского языка в национальных республиках нельзя, однако и недопустимо заставлять человека изучать язык, который не является родным для него.

Прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков сообщил, что в ходе проверки было выявлено, что только в 24 школах из 1412 школ русский язык преподавался в полном объеме, в других же — снизили количество часов.