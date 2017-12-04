Тимошенко рассказала в Раде, как люди из «списка Порошенко» оставят Украину без земли

Киев, 4 декабря. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко предупредила Раду, что отмена моратория на продажу сельскохозяйственной земли приведет к тому, что 1 января 2018 года украинцы проснутся «без самого большого богатства страны – без черноземов».

Кроме того, она заявила, что ей известны имена тех, «между кем расписана украинская земля», уточнив, что во главе этого тайного списка стоит действующий президент страны Петр Порошенко. Он, по ее словам, поставил задачу собрать до миллиона гектаров в руки своей семьи. Лидер «Батькивщины» также уточнила, что в этом списке «находятся люди из окружения Порошенко, связанные с самыми крупными агрохолдингами.

«Они ждут этого «светлого» момента», — подчеркнула Тимошенко, выступая на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады.

По ее мнению, сейчас украинские телеканалы транслируют пропагандистские программы, представляют мнения «продажных экспертов, политологов, политиков», подающих отмену моратория «как великое благо для Украины, как еще одну реформу», пишет «Политнавигатор».

«Если мы сейчас не предпримем все необходимые шаги, что утром 2018 годы мы можем проснуться без самого большого богатства страны – без наших черноземов, без нашей земли», — уверена она.

Сегодня спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламент может включить в повестку дня законопроект о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

«В четверг я предложу включить в повестку дня сессии и согласования», — уточнил Парубий. Однако Тимошенко потребовала немедленного включить законопроект о продлении моратория на пять лет в повестку дня заседания на текущей пленарной неделе.

Она подчеркнула, что законопроект фракции №5476, «поданный год назад, даже комитет не рассмотрел», поэтому она настаивает, чтобы во вторник он был рассмотрен уже в зале.

При этом Всемирный банк считает наличие запрета на продажу сельхозземель причиной низкой урожайности в Украине и настаивает на снятии моратория на продажу земли с 1 января 2018.

