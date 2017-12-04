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Эксперты назвали основную версию неудачного пуска с «Восточного»
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    Эксперты назвали основную версию неудачного пуска с «Восточного»

    17:35  4 Декабря 2017
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    Эксперты назвали основную версию неудачного пуска с «Восточного»

    Москва, 4 декабря. Эксперты в космической отрасли сделали предварительные выводы о причинах падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками в Северную Атлантику.

    Как стало известно, уже на этой неделе могут появиться промежуточные итоги расследования. В качестве основной версии рассматривается то, что предприятия, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия. При этом ими не было проведено совместного тестирования.

    По мнению специалистов, этот просчет привел к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, роковому развороту «Фрегата», торможению, взрыву и крушению в океан, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев потребовал призвать к ответственности виновных в неудачном запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».



     

    Автор: Тимур Румянцев
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