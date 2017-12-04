Эксперты назвали основную версию неудачного пуска с «Восточного»

Москва, 4 декабря. Эксперты в космической отрасли сделали предварительные выводы о причинах падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками в Северную Атлантику.

Как стало известно, уже на этой неделе могут появиться промежуточные итоги расследования. В качестве основной версии рассматривается то, что предприятия, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока, не согласовали свои действия. При этом ими не было проведено совместного тестирования.

По мнению специалистов, этот просчет привел к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, роковому развороту «Фрегата», торможению, взрыву и крушению в океан, передает РИА Новости.

Напомним, ранее председатель российского правительства Дмитрий Медведев потребовал призвать к ответственности виновных в неудачном запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный».





