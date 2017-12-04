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Идлиб: на базе боевиков ССА прогремел мощный взрыв
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    Идлиб: на базе боевиков ССА прогремел мощный взрыв

    17:25  4 Декабря 2017
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    Идлиб: на базе боевиков ССА прогремел мощный взрыв

    Тармала, 4 декабря. Взрыв произошел на базе группировки «Джейш аль-Наср», входящей в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии».

    По данным иранского информационного портала FARSnews около населенного пункта Тармала в южном Идлибе произошел взрыв, в результате которого были ликвидированы более десяти «умеренных» боевиков группировки «Джейш аль-Наср», входящей в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия».

    По одной из версий взрыв стал результатом диверсии конкурирующей группировки. Также поступает информация, что в результате неаккуратных действий боевиков детонировали боеприпасы на складе «адских пушек». Взрывы самодельных боеприпасов и артиллерийских установок не являются редкостью, сообщают эксперты.

    Идлиб: на базе боевиков ССА прогремел мощный взрыв

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #сса #джейш аль-наср
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