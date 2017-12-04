Идлиб: на базе боевиков ССА прогремел мощный взрыв

Тармала, 4 декабря. Взрыв произошел на базе группировки «Джейш аль-Наср», входящей в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии».

По данным иранского информационного портала FARSnews около населенного пункта Тармала в южном Идлибе произошел взрыв, в результате которого были ликвидированы более десяти «умеренных» боевиков группировки «Джейш аль-Наср», входящей в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия».

По одной из версий взрыв стал результатом диверсии конкурирующей группировки. Также поступает информация, что в результате неаккуратных действий боевиков детонировали боеприпасы на складе «адских пушек». Взрывы самодельных боеприпасов и артиллерийских установок не являются редкостью, сообщают эксперты.