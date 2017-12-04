Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Дело о смерти сбежавшей из реанимации женщины завели в Мурманске
Спорт
«Зенит» заинтересован в Заболотном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Зенит» заинтересован в Заболотном

    18:02  4 Декабря 2017
    48

    «Зенит» заинтересован в Заболотном

    Москва, 4 декабря. «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Тосно» и сборной России Антона Заболотного.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, за 26-летнего форварда, на счету которого четыре мяча в текущем чемпионате страны, сине-бело-голубые готовы заплатить порядка 2,5 млн евро. Однако отмечается, что переговоры между клубами приобретут предметный характер только в том случае, если Петербург покинет Артем Дзюба, который, весьма вероятно, отправится в аренду.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #зенит #заболотный
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть