«Зенит» заинтересован в Заболотном

Москва, 4 декабря. «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Тосно» и сборной России Антона Заболотного.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, за 26-летнего форварда, на счету которого четыре мяча в текущем чемпионате страны, сине-бело-голубые готовы заплатить порядка 2,5 млн евро. Однако отмечается, что переговоры между клубами приобретут предметный характер только в том случае, если Петербург покинет Артем Дзюба, который, весьма вероятно, отправится в аренду.