Соцсети посмеялись над Ляшко, катающимся по ресторану на велосипеде

Киев, 4 декабря. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в день своего 45-летия прокатился по ресторану на велосипеде. Ляшко 3 декабря праздновал свой день рождения, во время гуляний в ресторане политику подарили велосипед, после чего он сразу же решил на нем прокатиться по заведению. Видео депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

Ляшко решил сразу оседлать двухколесного друга и со словами «ребята, дайте проехать», поехал кататься по ресторану. Народ весело расступался, серьезными оставались лишь официантки, одну из которых парламентарий чуть не сбил.

«Я раньше чего такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было! Мне сегодня – 45. Спасибо всем, кто написал, позвонил и пришел поздравить. Вы сделали мой день рождения настоящим праздником!» — написал Ляшко в описании к видео.

Опубликованное Олегом Ляшко видео вызвало большое количество ироничных комментариев со стороны пользователей соцсетей, которых взволновал вопрос о наличии седла на велосипеде.

«Я извиняюсь, а седло было? Так шустро и азартно поехал! Наводит на мысли», — интересуется Alex Tereshchenko‏.

«Как глубоко в них сидят, советские мультики , даже цитируют», — отмечает Марина Петрова‏. «Ага...на генном уровне...отрекаются, отрекаются, а все без толку», — отвечает Скарлетт Алая.

«Надеюсь, что Ляшко на той лисапетке уедет и не вернется», — пишет Инна Нуржинская.

«Я давно болею за Ляшко!!! Абсурд нужно довести до предела», — отмечает Irina Bolisova.

«Ляшко подарили велосипед? Трехколесный? А лопатку и грабельки для песочницы?», - спрашивает Ольга Граневская.

«Это Ляшко раньше почему такой злой был?)) Это у него велосипеда не было», - Светлана Нефедова.



Однако еще одним интересным фактом в праздновании дня рождения Ляшко стал еще один пост в Facebook, который появился позднее. В нем Ляшко опубликовал фотографию большого количества цветов, которые ему подарили коллеги в честь дня рождения. Пользователи соцсетей отмечают, что такому количеству цветов могли бы позавидовать даже самые известные женщины-политики.