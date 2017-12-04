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Кинокритики назвали лучший рождественский фильм в истории
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    Кинокритики назвали лучший рождественский фильм в истории

    17:05  4 Декабря 2017
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    Кинокритики назвали лучший рождественский фильм в истории

    Нью-Йорк, 4 декабря. Издание The Independent назвало выличайший рождественский фильм всех времен. Им стала картина Билли Уайлдера «Квартира» 1960 года.

    «Квартира» — идеальный фильм для Рождества. Не такого Рождества, каким мы бы хотели его видеть — с шуршащим огнем камина, колокольчиками, снегом, — а реальным Рождеством», — отметили авторы издания.

    Несмотря на ряд печальных событий, которые происходят в фильме накануне праздника, «Квартира» все равно дарит зрителям ощущение надежды и тепла.

    Напомним, что «Квартира» получила 10 номинаций на «Оскар», однако в итоге получила пять золотых статуэток. Главные роли в картине исполнили Ширли Маклейн и Джек Леммон.

    В центре сюжета рабочий страховой компании, который одалживает ключи от своей квартиры всем желающим «погулять на сторону», в том числе и своему боссу. Однако когда дела начинают идти в году, герой знакомится с любовницей шефа — девушкой по имени Фрэн, которая страдает депрессией. Неудивительно, что наш герой тут же в нее влюбляется.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #рождество
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