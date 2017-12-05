Сирия: корреспондент ФАН побывал на масштабной волонтёрской уборке в Дамаске

Дамаск, 5 декабря. Под патронажем Министерства туризма Сирии и в сотрудничестве с муниципальными властями провинции Дамаск, в рамках Всемирного дня туризма волонтерская команда «Дамаск-2020» провела восстановление русла и набережной реки Барада в Дамаске. Уборка и расчистка будут продолжаться до субботы, между командами были распределены колонны и площадь вдоль обеих сторон реки и одного из мостов. Для успешной уборки река была частично перекрыта.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске принял участие в туристическом «субботнике» и запечатлен эпизод восстановления сирийской столицы.

Барада – река, разбивающаяся на несколько протоков и искусственных каналов, которая играет важную роль в снабжении водой Дамаска и его окрестностей. Очистка русла – важная инициатива сирийцев. Рано или поздно война закончится, и Дамаск с его зелеными пригородами снова станет притягателен для туристов.

Безусловно, работ по восстановлению Сирии предстоит еще немало. Однако судя по тому, что подобной деятельностью занимаются не только власти, но и гражданские движения, народ и правительство в Сирии едины в своей цели — восстановить Арабскую Республику, которая немало потеряла из-за долгой кровопролитной войны.