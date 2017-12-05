Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: Путин утвердил закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов
Весь мир
Сирия: корреспондент ФАН побывал на масштабной волонтёрской уборке в Дамаске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: корреспондент ФАН побывал на масштабной волонтёрской уборке в Дамаске

    16:10  5 Декабря 2017
    221

    Сирия: корреспондент ФАН побывал на масштабной волонтёрской уборке в Дамаске

    Дамаск, 5 декабря. Под патронажем Министерства туризма Сирии и в сотрудничестве с муниципальными властями провинции Дамаск, в рамках Всемирного дня туризма волонтерская команда «Дамаск-2020» провела восстановление русла и набережной реки Барада в Дамаске. Уборка и расчистка будут продолжаться до субботы, между командами были распределены колонны и площадь вдоль обеих сторон реки и одного из мостов. Для успешной уборки река была частично перекрыта.

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске принял участие в туристическом «субботнике» и запечатлен эпизод восстановления сирийской столицы.

    Барада – река, разбивающаяся на несколько протоков и искусственных каналов, которая играет важную роль в снабжении водой Дамаска и его окрестностей. Очистка русла – важная инициатива сирийцев. Рано или поздно война закончится, и Дамаск с его зелеными пригородами снова станет притягателен для туристов.

    Безусловно, работ по восстановлению Сирии предстоит еще немало. Однако судя по тому, что подобной деятельностью занимаются не только власти, но и гражданские движения, народ и правительство в Сирии едины в своей цели  — восстановить Арабскую Республику, которая немало потеряла из-за долгой кровопролитной войны.

    6 Фото.
    6 Фотографий
    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #уборка #волонтёры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть