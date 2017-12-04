МОК может проигнорировать решение WADA: эксперты об олимпийском скандале

Скандал вокруг российских спортсменов вот-вот подойдет к логическому завершению. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность баз данных московской антидопинговой лаборатории, предоставленных ее бывшим руководителем Григорием Родченковым. Теперь шаг за Международным олимпийским комитетом. Будет ли МОК применять новые санкции против российских спортсменов?

О перспективах наших чемпионов на ближайшей Олимпиаде и о будущем мирового спорта корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертами.

Частная конторка

По мнению публициста Ирины Алкснис, в настоящее время усиливаются противоречия между WADA, МОК и другими крупными спортивными организациями.

«Они понимают, что попытка WADA «подмять» под себя спорт, монополия некой частной конторы в сфере контроля над мировым спортом просто опасна», — отмечает эксперт. Кроме того, продолжает Алкснис, очевидно, что отсутствие российских спортсменов во многих видах соревнований критически повлияет на интерес к ним.

«Складывается впечатление, что за всем этим скрывается попытка МОК найти выход, который позволил бы сделать так, чтобы Россия участвовала в соревнованиях, но при этом не рассорил его с WADA, — рассуждает Алкснис. — Кто победит, WADA или МОК, я не знаю, но подозреваю, что Россию либо отстранят от участия в Олимпиаде-2018, либо условия участия в ней будут для нас неприемлемыми». Публицист уверена, что в случае требования от МОК к российской сборной участвовать под нейтральным флагом наши спортсмены должны от этого отказаться.

«Также есть вариант, что МОК «вывернется» и проигнорирует решение WADA», — предполагает публицист.

Ставки повышаются

Алкснис выразила свое мнение и относительно идей «альтернативной» Олимпиады под эгидой России.

«Что касается альтернативных игр — это как со строительством альтернативной мировой политической системы. Процесс-то вроде идет: БРИКС, ЕАЭС и масса других организаций в наличии, но все развивается медленно и тяжело. Со спортом так же», — поясняет публицист.

Тем не менее, шансы на создание системы соревнований, свободной от WADA и других организаций, повышаются, продолжает собеседник ФАН.

«Дело в том, что развал мировой системы спорта принял слишком уж серьезный характер, — констатирует Алкснис. — У нас появляется шанс отстраивать некую параллельную спортивную систему. А там посмотрим».

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Но пойдет ли на это Россия?

«Для этого нужны менеджеры соответствующего уровня, а нынешние спортивные чиновники на это не способны. Они уже доказали свою «импотенцию», — замечает Алкснис. — На мой взгляд, российское руководство пока отстранилось от вопросов большого спорта. Приоритеты сейчас другие: Армия, социальная сфера, геополитика».

Плата за свободу

В свою очередь, адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский уверен, что вопрос с отстранением от участия российских спортсменов — «скорее политический, чем юридический».

«Дело в том, что санкции МОК могут быть наложены самые произвольные. Это никак не связано с вопросами права», — полагает правозащитник.

По мнению юриста, все притеснения России со стороны Запада за последние годы связаны с Крымом и Украиной.

«Мы перестали подчиняться действующему миропорядку, который стал просто невыносим. Мы подчинялись ему до определенного времени, пока тот насильственным способом не сверг нейтральное нам правительство на Украине. Мы просто не могли не отреагировать!» — вспоминает Аграновский события трехлетней давности.

В нынешних условиях России необходимо активнее защищать своих спортсменов, убежден собеседник ФАН.

«В свое время, когда обсуждался вопрос участия РФ в Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио, ко мне обращались спортсмены-паралимпийцы. Параолимпийский комитет собирался обращаться в разные международные инстанции. Но «приказ» сверху так и не поступил. Почему, непонятно», — недоумевает юрист.

Нужно искать друзей

По мнению Аграновского, настало время поставить вопрос о перестройке мировой системы правового контроля за спортом.

«Вы можете себе представить, чтобы МОК отстранил от Игр СССР и ГДР? Да у нас там просто было большинство! В 1984 году в СССР проводились Игры доброй воли, которые по представительству были едва ли не мощнее бойкотируемой Олимпиады в Лос-Анджелесе», — приводит факты адвокат.

Сейчас же Россия находится не в том положении, уверен эксперт, поэтому «нас будут давить по всем фронтам».

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Выход из сложившейся ситуации Аграновский видит в грамотной внешней политике. Надо искать себе друзей, союзников, а не «партнеров», усиливать свое влияние, не забывая при этом про Армию и Флот, убежден правозащитник.

«Как показывает практика, операции вроде сирийской действуют отрезвляюще на наших западных «партнеров», — отмечает Аграновский.

«Спорт не может быть вне политики. Спорт — это всегда политика, это соперничество. Вспомните, ведь первые Олимпийские игры в Греции учреждались, чтобы заменить собой войны. Когда бьют по спорту — это то же самое, что и расширение НАТО в Европе. И реакция на это должна быть соответствующей», — резюмирует собеседник ФАН.