Хама, 4 декабря. Правительственные войска Сирии начали штурм крупного населенного пункта Аль-Рахаджан, захваченного боевиками «Джебхат ан-Нусры».1

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники в провинции Хама, что основные наступательные действия происходят в северо-восточной части региона. Отмечается, что сирийская армия штурмует позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) с южного направления.

Есть данные, что правительственные войска прорвали первую линию обороны исламистов и вошли в город. Ранее сообщалось, что джихадисты захватили Аль-Рахаджан три года назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.