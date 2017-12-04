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Хама: САА штурмует главный бастион «Джебхат ан-Нусры» в регионе — Аль-Рахаджан
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    Хама: САА штурмует главный бастион «Джебхат ан-Нусры» в регионе — Аль-Рахаджан

    17:00  4 Декабря 2017
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    Хама: САА штурмует главный бастион «Джебхат ан-Нусры» в регионе — Аль-Рахаджан

    Хама, 4 декабря. Правительственные войска Сирии начали штурм крупного населенного пункта Аль-Рахаджан, захваченного боевиками «Джебхат ан-Нусры».1

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает со ссылкой на местные источники в провинции Хама, что основные наступательные действия происходят в северо-восточной части  региона. Отмечается, что сирийская армия штурмует позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) с южного направления.

    Есть данные, что правительственные войска прорвали первую линию обороны исламистов и вошли в город. Ранее сообщалось, что джихадисты захватили Аль-Рахаджан три года назад.

    Хама: САА штурмует главный бастион «Джебхат ан-Нусры» в регионе — Аль-Рахаджан

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #саа #джебхат ан-нусра #аль-рахаджан
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