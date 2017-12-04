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Депутат-гей позвал друга замуж на заседании парламента Австралии
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    Депутат-гей позвал друга замуж на заседании парламента Австралии

    17:03  4 Декабря 2017
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    Депутат-гей позвал друга замуж на заседании парламента Австралии

    Киев, 4 декабря. Депутат-гей Тим Уилсон прямо во время заседания парламента Австралии сделал предложение руки и сердца своему другу.

    В парламенте в этот день проходили дебаты о равенстве браков. За легализацию однополых браков в Австралии проголосовали 62% местных жителей.

    «Осталось только сделать одну вещь, — заметил Уилсон во время встречи. — Райан Болгер, ты выйдешь за меня замуж?» 

    Возлюбленный депутата находился в этот момент в зале. Болгер улыбнулся в ответ парламентарию и ответил согласием.

    Председатель заседания Роб Митчелл попросил запротоколировать ответ Болгера.

    «Это было громкое «да», — цитирует Митчелла «Ридус». — Поздравляю, приятель».

    Автор: Катерина Тимошенская
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