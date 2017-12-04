Депутат-гей позвал друга замуж на заседании парламента Австралии

Киев, 4 декабря. Депутат-гей Тим Уилсон прямо во время заседания парламента Австралии сделал предложение руки и сердца своему другу.

В парламенте в этот день проходили дебаты о равенстве браков. За легализацию однополых браков в Австралии проголосовали 62% местных жителей.

«Осталось только сделать одну вещь, — заметил Уилсон во время встречи. — Райан Болгер, ты выйдешь за меня замуж?»

Возлюбленный депутата находился в этот момент в зале. Болгер улыбнулся в ответ парламентарию и ответил согласием.

Председатель заседания Роб Митчелл попросил запротоколировать ответ Болгера.