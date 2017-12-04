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Общество
Улюкаев попросил суд проверить Сечина и Феоктистова на ложный донос
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    Улюкаев попросил суд проверить Сечина и Феоктистова на ложный донос

    16:52  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  04 Декабря 2017
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    Улюкаев попросил суд проверить Сечина и Феоктистова на ложный донос

    Москва, 4 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обратился к суду с просьбой направить в СК РФ материалы его дела, чтобы проверить главу «Роснефти» Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на ложный донос.

    «Прошу передать в СК РФ материалы для изучения провокации, организованной Сечиным и Феоктистовым в отношении меня», — цитирует РИА Новости экс-министра.

    Улюкаев также заявил, что просит суд вынести ему оправдательный приговор. Напомним, ранее стало известно, что прокуратура запросила для бывшего министра, обвиняемого в получении взятки, 10 лет заключения в колонии. Кроме того, Улюкаева предлагается лишить всех орденов и званий. 

    Отметим, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать судебный процесс по делу Улюкаева. 

    Как считает следствие, бывший министр экономического развития получил сумму в размере двух миллионов долларов за заключение, которое позволило компании «Роснефть» завладеть госпакетом «Башнефти». Улюкаев называет предъявляемые ему обвинения провокацией. 

    Автор: Федор Веснин
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    #суд #улюкаев #взятка #сечин
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