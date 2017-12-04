Улюкаев попросил суд проверить Сечина и Феоктистова на ложный донос

Москва, 4 декабря. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев обратился к суду с просьбой направить в СК РФ материалы его дела, чтобы проверить главу «Роснефти» Игоря Сечина и генерала Олега Феоктистова на ложный донос.

«Прошу передать в СК РФ материалы для изучения провокации, организованной Сечиным и Феоктистовым в отношении меня», — цитирует РИА Новости экс-министра.

Улюкаев также заявил, что просит суд вынести ему оправдательный приговор. Напомним, ранее стало известно, что прокуратура запросила для бывшего министра, обвиняемого в получении взятки, 10 лет заключения в колонии. Кроме того, Улюкаева предлагается лишить всех орденов и званий.

Отметим, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать судебный процесс по делу Улюкаева.

Как считает следствие, бывший министр экономического развития получил сумму в размере двух миллионов долларов за заключение, которое позволило компании «Роснефть» завладеть госпакетом «Башнефти». Улюкаев называет предъявляемые ему обвинения провокацией.