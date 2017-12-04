«Набираем долгов для следующих поколений»: депутат Рады высказался о помощи МВФ Киеву

Киев, 4 декабря. Экономика Украины продолжает падать несмотря на международную финансовую поддержку, в результате которой только увеличивается долговое бремя страны. Таким мнением на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента Украины поделился глава партии «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Куда мы дальше движемся? Кто навязывает нам свою волю, и под чью дудку пляшет украинское правительство? Промышленность, производство падает. Люди выезжают из страны», — цитирует Бондаря «Политнавигатор».

Бывший министр транспорта и связи Украины отметил, что Киев занимается выполнением требований Международного валютного фонда, при этом совершенно забыв про экономические реформы, поддержку промышленности и создание рабочих мест.

«На этот год мы уже 85 процентов ВВП должны иностранным кредиторам. За 2018 год 130 миллиардов гривен предлагается отдать только за долги по прошлым периодам. Мы ничего не меняем в стране, кроме того, что набираем долгов для следующих поколений» — заявил лидер партии «Возрождение».

Бондарь напомнил, что номинальный ВВП Украины за последние несколько лет падает, а со времен заключения соглашения об ассоциации с ЕС объем экспорта украинских товаров в Европу снизился более чем на 22 процента. Объемы реализации продукции украинской промышленности за то же время уменьшились почти на 60 процентов, отметил Бондарь.

Напомним, ранее стало известно, что Украина перечислила в Международный валютный фонда последний платеж в 2017 году на сумму в 169 миллионов долларов. По информации Национального банка Украины, общая сумма выплаченных за год долговых обязательств составляет 1,26 миллиарда долларов.