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Общество
Дед Мороз пообещал выпустить криптовалюту «дедульки»
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    Дед Мороз пообещал выпустить криптовалюту «дедульки»

    16:54  4 Декабря 2017
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    Дед Мороз пообещал выпустить криптовалюту «дедульки»

    Великий Устюг, 4 декабря. Дед Мороз заявил о желании выпустить собственную криптовалюту под названием «дедульки». Он также планирует установить ферму для ее майнинга.

    «Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту. Я думаю назвать ее, например, «дедульки», — цитирует волшебника агентство РИА Новости.

    Дед Мороз также отметил, что как бы ни развивалась электроника, он все равно отдает предпочтение письмам от руки.

    Для отопления своей резиденции в Великом Устюге Дед Мороз планирует использовать майнинг-ферму.

    Ранее сообщалось, что почта Деда Мороза заработала в Московском зоопарке. Новогодняя почта будет открыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 09:00 до 17:00, сообщается на сайте организации.

    Автор: Дима Оленин
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    #дед мороз
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