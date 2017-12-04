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Общество
Права Мары Багдасарян переслали из Твери в Москву
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    Права Мары Багдасарян переслали из Твери в Москву

    16:39  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:42  04 Декабря 2017
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    Права Мары Багдасарян переслали из Твери в Москву

    Москва, 4 декабря. Права скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян переслали в Москву из Твери.

    Ранее ФАН сообщал, что 1 ноября Багдасарян вместе с адвокатом обратилась в ГИБДД Тверской области с заявлением о восстановлении прав на основании справки, согласно которой у нее нет противопоказаний для управления автомобилем.

    В середине ноября она прислала в ведомство уведомление о том, что просит переслать свои права в Москву, поскольку она теперь является жительницей столицы, а на момент получения прав была прописана в Твери. 

    На минувшей неделе ГИБДД Тверской области переслало права в столицу.
     

    Автор: Алексей Громов
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