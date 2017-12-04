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Украина
Более половины украинцев не верят в успех реформ в стране — опрос
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    Более половины украинцев не верят в успех реформ в стране — опрос

    17:10  4 Декабря 2017
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    Более половины украинцев не верят в успех реформ в стране — опрос

    Киев, 4 декабря. Более половины граждан Украины не верят в то, что реформы в стране увенчаются успехом. Результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива свидетельствуют о том, что прогресс реформ в общественном мнении оценивается очень низко — 42% полагают, что не сделано ничего из необходимых изменений.

    Как  говорится в исследовании, 40% не верят в успех реформ совсем, 27% уже не верят, однако доля надежды еще есть, еще 22% в целом верят, однако с определенными сомнениями, 5% убеждены в успехе.

    Данные социального опроса также говорят о том, прогресс реформ в общественном мнении оценивается крайне низко. Так, только 0,4% ответили, что большая часть необходимых реформ уже сделана, 0,5% — не более половины, 10% украинцев считают, что сделано не более трети. 35% оппонентов выразили мнение, что сделано 10% от необходимого, 41% населения считают, что вообще не было сделано ничего.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #опрос
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