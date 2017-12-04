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Происшествия
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Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»
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    Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»

    17:06  4 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»

    Сегодня в Интернете, 4 декабря. Дмитрий Медведев требует наказать виновных в срыве запуска ракеты «Союз». Россияне готовы идти на выборы-2018. Алексею Улюкаеву грозит десять лет колонии. Леонид Слуцкий покидает английский «Халл Сити».

    Расплата за неудачный запуск

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неудачный пуск ракеты «Союз-2.1б» является репутационной проблемой, и потребовал наказания виновных.

    «Дело даже не в финансах, это репутационные проблемы для космической отрасли», — заявил глава правительства в ходе совещания.

    Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»

    По словам Медведева, страховые выплаты не смогут покрыть причиненный ущерб.

    Ранее сообщалось, что при старте с космодрома «Восточный» разгонный блок «Фрегат» после отделения от ракеты «Союз 2.1б» сошел с орбиты из-за неправильной ориентации.

    «Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников, раньше времени отчитавшихся об удачном пуске ракеты «Союз-2.1б» с Восточного», — в частности пишет Twitter Происшествия в мире‏.

    Россияне идут на выборы-2018

    В Кремле высоко оценили готовность россиян идти на президентские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»

    Ранее сообщалось, что по данным социологических опросов, 58% российских граждан, имеющих право голоса, готовы пойти на президентские выборы и принять участие в голосовании. Напомним, очередные выборы президента РФ пройдут в марте будущего года.

    Согласно опросу, проведенному одним из самых авторитетных в мире агентств, на предстоящих выборах 75% российских избирателей готовы голосовать за действующего президента Владимира Путина, если он решит выставить свою кандидатуру. Об этом сообщает агентство Gallup International, которое провело исследование электоральных предпочтений россиян.

    Из тех, кто собирается голосовать не за Владимира Путина, а за другого кандидата, большая часть граждан отдала бы предпочтение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (8%) и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (7%).

    Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»

    Что же касается блогера Алексея Навального, который имеет непогашенную судимость и поэтому априори не может баллотироваться, то ему теоретически могли бы отдать свои голоса не более 3% избирателей.

    Впрочем, у Ксении Собчак показатель еще ниже — 2%, такой результат является фактически статистической погрешностью.

    Напомним, на днях Алексей Навальный «нашумел» в Саратове, о чем без всякого одобрения написали многие пользователи соцсетей.

    «Навальный окончательно [испортился], — пишет пользователь Twitter с ником Большой брат. ‏— Устроил митинг на детской площадке в Саратове. Что дальше? Митинг в яслях? Или в роддоме?»

    «Политика настолько везде, что даже в слове КАРНАВАЛЬНЫЙ есть Навальный. Карнавальный Навальный — создай себе праздник», — шутит Margarita.‏

    «Навальный по всем городам таскает одну и ту же массовку из 300 человек», — пишет блогер с ником Кэп™‏.

    Дело Улюкаева

    Алексею Улюкаеву, суд над которым проходит в Замоскворецком суде Москвы, может грозить десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в полмиллиарда рублей. Именно такое наказание потребовал для экс-министра прокурор Борис Непорожный в ходе прения сторон. Ранее прокурор сказал, что с его точки зрения вина Улюкаева полностью доказана.

    По словам Непорожного, экс-министр использовал власть для личного обогащения, хотя ни в чем не нуждался и «катался как сыр в масле».

    Сегодня в Сети: россияне хотят голосовать за Путина, Медведев требует наказать виновных в аварии «Союза»

    Поэтому обвинение запросило для подсудимого десять лет строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Защита Улюкаева требует его оправдать.

    «Улюкаев должен получить 10 лет колонии строгого режима и заплатить штраф 500 миллионов рублей», — пишет Twitter Пятого канала.

    «Улюкаев катался как сыр в масле. Но потом в его жизни появилась колбаса», — шутит Twitter Пятая колонка‏.

    «Улюкаев напряженно слушает адвокатов. Бывший министр надул губы и смотрит в потолок», — делится впечатлениями из зала суда журналист Владимир Расулов‏.

    Леонид Слуцкий покидает Англию

    Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного наставника английского клуба «Халл Сити», выступающего во втором дивизионе. Под руководством экс-тренера ЦСКА и сборной России «Халл» сыграл 20 матчей, набрав 19 очков, что не устроило владельцев клуба.

    Болельщики «Халла» и английские СМИ встали на сторону Слуцкого, посчитав, что клуб нуждается в смене руководства, а не тренера, сообщает «Газета.ру».

    «Мы больше никогда не напишем «Халл» Слуцкого». Продержался всего 20 матчей», — пишет в своем Twitter Sports.ru‏.

    «Фанаты "Халла" желают удачи Слуцкому и проклинают владельцев клуба», — пишет Twitter Слуцкий в Англии‏.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #медведев #слуцкий #восточный #улюкаев #союз #выборы-2018
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