Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Сирии

Москва, 4 декабря. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в Сирийской республике. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, стороны выразили удовлетворение успехами по ликвидации в стране террористического очага.

Согласно приведенным данным, «выражено удовлетворение достигнутыми успехами по ликвидации террористического очага в Сирии, подчеркнута важность консолидации усилий в целях продвижения инклюзивного межсирийского диалога».

Кроме того, Путин и его египетский коллега рассмотрели ситуацию в Ливии и проблематику ближневосточного урегулирования. При этом состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-египетского сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере атомной энергетики.

Напомним, 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своими коллегами из Египта Самехом Шукри, Саудовской Аравии — Аделем Аль-Джубейром и Катара — Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.