Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Очевидец сообщил о стрельбе возле станции метро «Рыбацкое» в Петербурге
Новости Сирии
Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Сирии

    16:39  4 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  04 Декабря 2017
    548

    Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Сирии

    Москва, 4 декабря. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в Сирийской республике. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, стороны выразили удовлетворение успехами по ликвидации в стране террористического очага.

    Согласно приведенным данным, «выражено удовлетворение достигнутыми успехами по ликвидации террористического очага в Сирии, подчеркнута важность консолидации усилий в целях продвижения инклюзивного межсирийского диалога».

    Кроме того, Путин и его египетский коллега рассмотрели ситуацию в Ливии и проблематику ближневосточного урегулирования. При этом состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-египетского сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере атомной энергетики.

    Напомним, 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своими коллегами из Египта Самехом Шукри, Саудовской Аравии — Аделем Аль-Джубейром и Катара — Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани. 

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #египет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть